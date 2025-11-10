धीमी गति की कार आकर रुकी और धमाका हुआ, लाल किला धमाके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या-क्या कहा

दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर की तरफ से बताया गया है कि सोमवार को जब ब्‍लास्‍ट हुआ तो उस समय असल में क्‍या हुआ था. अधिकारियों की मानें तो सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. विस्फोट की वजह से कई और वाहन भी जल गए. दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर सतीश गोलचा ने अब इस पूरी घटना के बारे में बताया है कि आखिर ब्‍लास्‍ट के समय हुआ क्‍या था.

रेड लाइट पर रुकी थी कार

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि शाम छह बजकर 52 मिनट पर एक गाड़ी रेडलाइट पर आकर रुकी. उसमें अचानक ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के वक्त लोग उसमें ही थे. इस ब्लास्ट से आसपास की गाड़ियों में भी ब्लास्ट हुआ. जांच टीमें मौके पर हैं. उन्‍होंने बताया कि उसी गाड़ी में ब्‍लास्‍ट हुआ और विस्फोट के कारण आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

कौन-कौन सी एजेंसियां मौके पर

उन्‍होंने आगे कहा, 'सभी एजेंसियां जैसे कि एफएसएल, एनआईए, यहां मौजूद हैं. घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं. स्थिति पर नजर रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें फोन किया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है.' मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट हुआ, जिसके बाद तीन-चार अन्य वाहनों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा.

विस्फोट में आठ लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 12 अन्य घायल हुए हैं. सोमवार को जो ब्‍लास्‍ट हुआ वह इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों के शीशे टूट गए और भीड़भाड़ वाले इलाके की आस-पास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनाई दी.

हर तरफ बिखरे थे टुकड़े

चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से ब्‍लास्‍ट के जो वीडियो शेयर किए गए हैं उनमें इसकी भयावहता नजर आती है. एक गाड़ी पर एक शव पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था. एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक क्षत-विक्षत शव दिखाई दे रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के पास शव के अंग बिखरे पड़े देखे जा सकते थे. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दस दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. अधिकारियों ने बताया कि शाम 7.29 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया.

