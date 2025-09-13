विज्ञापन
विशेष लिंक

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, फिसलकर नीचे गिरी, रेलवे पुलिस ने ऐसे बचाई जान

बांकुड़ा आरपीएफ थाना प्रभारी तपन कुमार राय ने बताया कि घटना होते ही ड्यूटी पर मौजूद एएसआई मनीष कुमार और महिला कॉन्स्टेबल गायत्री विश्वास तत्काल सक्रिय हो गए. उन्होंने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

Read Time: 2 mins
Share
चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, फिसलकर नीचे गिरी, रेलवे पुलिस ने ऐसे बचाई जान
रेलवे पुलिस से बचाई महिला की जान.
  • पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा स्टेशन पर एक 60 वर्षीय महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर गई.
  • महिला का नाम साबानी सिन्हा है. वह अपने पति के साथ पुरुलिया जाने के लिए ट्रेन पकड़ रही थी.
  • घटना के समय आरपीएफ के जवान तत्काल सक्रिय होकर महिला को ट्रेन के नीचे से सुरक्षित निकालने में सफल रहे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बांकुड़ा:

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आरपीएफ की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया. शुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब एक 60 साल की महिला हादसे का शिकार (Women Fall In To Train)  हो गई. बस किसी तरह उनकी जान बच गई. ट्रेन बांकुड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूट रही थी. एक बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए अचानक फिसलकर ट्रेन के नीचे जा गिरी.

ये भी पढ़ें- उड़ान भरने के लिए तैयार पुरैनिया, 'हीरामन की बैलगाड़ी' अब नहीं खाती बेमौके हिचकोले

Latest and Breaking News on NDTV

उसी वक्त मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों की सतर्कता दिखाते हुए महिला को नींचे से खींच लिया और उसकी जान बच गई. दिल दहला देने वाली ये घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. रेल सूत्रों के अनुसार हादसे का शिकार हुई महिला का नाम साबानी सिन्हा है. वह पुरुलिया की रहने वाली है. अपने पति के साथ पुरुलिया जाने के लिए वह रूपसी बंगला एक्सप्रेस पकड़ने की कोशिश कर रही थी. तभी वह हादसे का शिकार हो गई. 

Latest and Breaking News on NDTV

बांकुड़ा आरपीएफ थाना प्रभारी तपन कुमार राय ने बताया कि घटना होते ही ड्यूटी पर मौजूद एएसआई मनीष कुमार और महिला कॉन्स्टेबल गायत्री विश्वास तत्काल सक्रिय हो गए. उन्होंने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जरूरी पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया. सीसीटीवी सामने आने के बाद रेलवे पुलिस की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Bengal, Women Slipped Into Train News, RPF, Railway Police Save Women, Bankura
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com