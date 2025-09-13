चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, फिसलकर नीचे गिरी, रेलवे पुलिस ने ऐसे बचाई जान

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आरपीएफ की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया. शुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब एक 60 साल की महिला हादसे का शिकार (Women Fall In To Train) हो गई. बस किसी तरह उनकी जान बच गई. ट्रेन बांकुड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूट रही थी. एक बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए अचानक फिसलकर ट्रेन के नीचे जा गिरी.

उसी वक्त मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों की सतर्कता दिखाते हुए महिला को नींचे से खींच लिया और उसकी जान बच गई. दिल दहला देने वाली ये घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. रेल सूत्रों के अनुसार हादसे का शिकार हुई महिला का नाम साबानी सिन्हा है. वह पुरुलिया की रहने वाली है. अपने पति के साथ पुरुलिया जाने के लिए वह रूपसी बंगला एक्सप्रेस पकड़ने की कोशिश कर रही थी. तभी वह हादसे का शिकार हो गई.

बांकुड़ा आरपीएफ थाना प्रभारी तपन कुमार राय ने बताया कि घटना होते ही ड्यूटी पर मौजूद एएसआई मनीष कुमार और महिला कॉन्स्टेबल गायत्री विश्वास तत्काल सक्रिय हो गए. उन्होंने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जरूरी पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया. सीसीटीवी सामने आने के बाद रेलवे पुलिस की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.