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IIT में पहली बार शुरू होगा MD कोर्स, आईआईटी खड़गपुर ने मेडिकल में PG का भेजा प्रस्ताव

आईआईटी खड़गपुर ने एमडी स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मंजूरी मांगी. अगर पास हुआ तो यह पहला आईआईटी होगा जो स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स चला सकेगा. 20 सीटों के साथ कोर्स शुरू करने की योजना.

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IIT में पहली बार शुरू होगा MD कोर्स, आईआईटी खड़गपुर ने मेडिकल में PG का भेजा प्रस्ताव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर ने स्नातकोत्तर ‘डॉक्टर ऑफ मेडिसिन' (एमडी) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के पास औपचारिक आवेदन कर दिया है. अगर मंजूरी मिल जाती है तो आईआईटी खड़गपुर देश का पहला आईआईटी बनेगा जो स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रम चला सकेगा. संस्थान के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है और उन्होंने एनएमसी की मंजूरी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब संबंधित मंत्रालयों के जवाब का इंतजार है.

चक्रवर्ती ने कहा, “शिक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन अंतिम फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है, क्योंकि यह अंतर-मंत्रालयी मामला है.” प्रस्तावित कोर्स में 20 सीटें होंगी. संस्थान ने पहले ही 20 चिकित्सकों की नियुक्ति कर ली है, जो इस कोर्स में पढ़ाने का काम करेंगे.

220 बेड का अस्पताल भी होगा तैयार

छात्रों का चयन नीट एग्जाम के आधार पर होगा. प्रशिक्षण डॉ. बीसी रॉय मल्टी स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में दिया जाएगा. संस्थान श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल को 220 बेड वाले मिशन मोड आईपीडी अस्पताल के रूप में विस्तारित कर रहा है. ताकि छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

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