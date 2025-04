ममता की ना के बाद भी ट्रेन से मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल, पीड़ितों से मिलकर केंद्र को भेजेंगे सिफारिश

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्‍फ संशोधनों को लेकर भड़की हिंसा के बाद राजनीति चरम पर है. वहीं राज्‍यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद पहुंचे. राज्‍यपाल मालदा से ट्रेन के जरिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं. इसके साथ ही राज्‍यपाल ने मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद का दौरा नहीं करने का आग्रह ठुकरा दिया है. राज्‍यपाल सीवी आनंद बोस यहां पर घर छोड़कर भागे दंगा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे.

मालदा से निकले बोस ने कहा कि वह पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौपेंगे. उन्‍होंने कहा, ‘‘मैं पीड़ितों से मिलने और प्रभावित क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए वहां जा रहा हूं. मैं अस्पतालों, पीड़ितों के आवासों और राहत शिविरों में जाऊंगा. केंद्रीय बल और राज्य पुलिस भी साथ में हैं और स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. मैं पीड़ितों से मिलने वहां जा रहा हूं, जिसके बाद मैं अपनी सिफारिशें भेजूंगा.''

VIDEO | Murshidabad violence: "I am going there to meet the victims and verify the reports that we have received from the field. I will go to the hospitals, residences of the victims and the relief camps. The central forces and the state police are there together and the… pic.twitter.com/bO0EnLgqxW