पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट आज पेश होगा. इस दौरान शुभेंदु सरकार क्‍या-क्‍या घोषणाएं करती हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्‍य प्रदेश के ऐतिहासिक कूनो नेशनल पार्क में रहेंगी, इस दौरान वह यहां काम करने वाले लोगों से भी मिलेंगी. अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर SIT ने शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है, उसे आज मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को सौंपा जा सकता है. एसआईटी को जांच के दौरान कई बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ की और करोड़ों की चोरी का पता लगाया है. चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज भारत दौरे पर आ रहे हैं. भारत में वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल होंगे. इधर, महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के चुनाव नतीजे आज घोषित होंगे. उद्धव ठाकरे के बागी सांसद आज दिल्‍ली आ रहे हैं. उधर, झारखंड के देवघर में सोमवार से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई. देश-दुनिया की ताजा खबरें आपको सबसे पहले यहां मिलेंगी.

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