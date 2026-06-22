पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट आज पेश होगा. इस दौरान शुभेंदु सरकार क्या-क्या घोषणाएं करती हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक कूनो नेशनल पार्क में रहेंगी, इस दौरान वह यहां काम करने वाले लोगों से भी मिलेंगी. अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर SIT ने शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है, उसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जा सकता है. एसआईटी को जांच के दौरान कई बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ की और करोड़ों की चोरी का पता लगाया है. चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज भारत दौरे पर आ रहे हैं. भारत में वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल होंगे. इधर, महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के चुनाव नतीजे आज घोषित होंगे. उद्धव ठाकरे के बागी सांसद आज दिल्ली आ रहे हैं. उधर, झारखंड के देवघर में सोमवार से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई. देश-दुनिया की ताजा खबरें आपको सबसे पहले यहां मिलेंगी.
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मुंबई में झमाझम बारिश, मुंबई के लोगों ने ली राहत की सांस
मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में पिछले 30 मिनट से बारिश हो रही है. सबसे पहले दक्षिण मुंबई में बारिश शुरू हुई और फिर यह उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ गई. पिछले कई दिनों से पानी की समस्या झेल रहे मुंबई के लोगों के लिए यह बारिश बड़ी राहत है.
बिहार में 16 IAS अधिकारियों का तबादला
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 16 अधिकारियों के तबादले और नए नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इस बड़े फेरबदल में 2010 से 2020 बैच के अधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और निगमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. तबादले के आदेश के तहत 2010 बैच के अधिकारी अनिमेष कुमार पराशर को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. 2011 बैच के शीर्षत कपिल अशोक को प्रबंध निदेशक, कॉमफेड पटना नियुक्त किया गया है, जबकि निलेश रामचंद्र देवरे नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.
वर्षा ऋतु आने से पहले CM योगी ने प्रदेशवासियों को लिखा खत
मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,
वर्षा ऋतु नवसृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है. वर्षा ऋतु के साथ चातुर्मास का यह पावन काल हमें प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है.
वर्षा के समय आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, अतः उस समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पेड़ों के नीचे खड़े न हों. कई बार अतिवृष्टि के कारण नदियों एवं जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है. अतः इस दौरान नदियों एवं जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें.
सरकार ने इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, फिर भी आप सभी सतर्क एवं सजग रहें. आप सभी का सहयोग ही हमारे प्रयासों को सार्थक करेगा.
मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 22, 2026
वर्षा ऋतु नवसृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है। वर्षा ऋतु के साथ चातुर्मास का यह पावन काल हमें प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है।
वर्षा के समय आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, अतः उस समय… pic.twitter.com/rivWcMpPWV
उद्धव गुट के सभी बागी सांसद दिल्ली में आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
शिवसेना उद्धव गुट के सभी बागी सांसद आज दिल्ली पहुंचेंगे. इस दौरान सभी बागी सांसद मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उद्धव ठाकरे ने सांसदों को खरीदने का आरोप बीजेपी पर लगाया है. हालांकि, बीजेपी ने ऐसे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.
बंगाल में आज बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट आज होगा पेश
पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा. विधानसभा में करीब 12 बजे बजट पेश किया जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि शुभेंदु सरकार इस दौरान कई घोषणाएं कर सकती है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.