पश्चिमी विक्षोभ आज से बदलेंगे मौसम का मिजाज, IMD का इन राज्‍यों में बारिश- बर्फबारी का अलर्ट 

Weather Update: आईएमडी का अनुमान है कि एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के आने से 01 से 03 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा या बर्फबारी और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ स्थानों में वर्षा की संभावना है.

  • IMD ने एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण 01 से 03 फरवरी तक वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है.
  • पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
  • जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ वर्षा और बर्फबारी की संभावना है.
देश में मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहा है. भारत मौसम विभाग ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के आने से 01-03 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा/बर्फबारी और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ स्थानों में वर्षा की संभावना है. आज के लिए भारत मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज/आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 

भारत मौसम विभाग ने अपने बहु मौसम संबंधी चेतावनी रिपोर्ट में कहा, "एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से 01 से 03 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम, छिटपुट/काफी व्यापक वर्षा/बर्फबारी और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के आस-पास के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम, अलग-अलग जगह छिटपुट वर्षा की संभावना है."  

दिन का तापमान गिरने का अनुमान 

इसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान रात का तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और दिन का तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है. 

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में आंधी, बिजली और तेज हवाओं (30-40 से 50 किमी प्रति घंटे) के साथ काफी व्यापक वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है. साथ ही एक और दो फरवरी को उत्तराखंड में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. 

इन इलाकों में बारिश की संभावना 

साथ ही आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और आज से 03 फरवरी के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ छिटपुट हल्की वर्षा, बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 से 50 किमी प्रति घंटे) चलने की संभावना है. 

दिल्‍ली-एनसीआर का कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में महसूस किया जाएगा. न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. आईएमडी के अनुसार, आज एनसीआर में गरज के साथ बारिश की संभावना है. 
 

दिल्ली के बवाना, अलीपुर, कंझावला, रोहिणी और एनसीआर के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की गरज और बिजली गिरने की संभावना है. 

इसके साथ ही रोहतक, होदल (हरियाणा), नंदगांव और बरसाना (उत्तर प्रदेश) में ओलावृष्टि/गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं) की भी संभावना है. 

तीसरे पश्चिमी विक्षोभ की भी संभावना 

इसके बाद मौसम विभाग ने 05-07 फरवरी के दौरान एक तीसरे पश्चिमी विक्षोभ की भी संभावना जताई है, जिसके पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के प्रभावित करने की संभावना है. 

