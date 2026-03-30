Rain Alert: दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, गरज-चमक के साथ मौसम का बारिश वाला शो, IMD का येलो अलर्ट

Weather Update Today IMD Rain Alert: मार्च महीने को अब बस दो ही दिन शेष हैं पर बारिश का दौर अब भी जारी है. दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों को आज भी भिगोने की तैयारी है. दिल्ली में आज आंधी-बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है तो पहाड़ी राज्यों में भी मौसम पलटी मारने को तैयार है. आईएमडी ने पंजाब-राजस्थान और यूपी समेत बाकी राज्यों में भी आज गरज-चमक के साथ बारिश का येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में आज भी येलो अलर्ट

दिल्ली में आज का मौसम भी खुशनुमा रहने वाला है. मौसम विभाग ने आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक का भी अलर्ट है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री पर रहेगा. 31 मार्च को भी बारिश की संभावना है. 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक मौसम की आंखमिचौली जारी रहेगी. इस दौरान बारिश फिर दस्तक दे सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक जाएगा.

दिल्ली से सटे राज्यों का हाल जानिए

दिल्ली में आंधी-बारिश का असर पास के राज्यों यानी पंजाब-हरियाणा में भी देखने को मिलेगा. पंजाब और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है. 31 मार्च को गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 1 और 2 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा पर 3 और 4 अप्रैल को बारिश फिर दस्तक देगी और गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का एक और दौर देखने को मिलेगा.

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पहाड़ी राज्यों के हाल जानिए

मौसम के बदले रुख का असर पहाड़ी राज्यों पर भी पड़ा है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 3 और 4 अप्रैल को भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज भारी बारिश के साथ बर्फबारी पड़ेगी. आईएमडी ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 2 और 3 अप्रैल को भी गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है.

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राजस्थान-UP में भी येलो अलर्ट

राजस्थान में भी आज गरज-चमक के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है. पू्र्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है.मौसम विभाग ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश में भी आज कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. हालांकि कई इलाके ऐसे भी रहे जहां गर्मी ने परेशान किया. 3 अप्रैल को भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.