Weather Update: कहां सबसे ज्यादा गर्मी, कहां सबसे ज्यादा ठंड, 38.9 से -11 डिग्री तक वाली जगहों की लिस्ट देखिए

Weather Update: मार्च के पहले ही दिन भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अजब-गजब रंग देखने को मिल रहा है. कहीं तेज धूप खिली है तो कही बारिश और हिमपात से लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी भी किया गया है. गिरगिट की रंग की तरह मौसम में बदलाव आ रहा है. जहां कुछ घंटों पहले धूप निकली थी, वहीं अचानक हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है. कुल मिलाकर बंसत के मौसम में सावन, बैसाख और माघ जैसे हालात बन जा रहे हैं. बात एक मार्च के मौसम की करें तो भारत में एक इलाके में आज अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तो दूसरी ओर एक इलाके में अधिकतम तापमान -11 डिग्री भी रहा.

हिमाचल, उत्तराखंड सहित दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार के कई इलाकों में बारिश भी हुई. दूसरी ओर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तेज धूप खिली रही. दिल्ली में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

VIDEO | Rainfall lashes parts of Delhi. Visuals from North Block and South Block.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC)#DelhiRain #Delhi pic.twitter.com/eiVCE03tqp