Live: पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लैंडस्लाइड हुआ है. उत्तराखंड में 118 सड़कें बंद बताई जा रही हैं. यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर 100 मीटर हिस्सा टूटने से जाम की स्थिति बनी है. वहीं हिमाचल प्रदेश में भी जगह-जगह लैंडस्लाइड से 320 जगहें बंद हैं. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है. हालांकि मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में मानसून कमजोर हो रहा है.

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