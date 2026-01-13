दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, पारा और लुढ़कने की संभावना, IMD ने बताया कब मिलेगी राहत; जान लें अपडेट

दिल्ली और आसपास के राज्यों में पिछले दी दिनों से जारी कड़ाके की ठण्ड के बीच भारत मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है. भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ-साथ तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भीषण ठंड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है.

मौसम भवन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए ठण्ड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

रविवार को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया जब न्यूनतम तापमान आयानगर इलाके में गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. सोमवार को भी दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. भारत मौसम विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी किया था कि दिल्ली में अगले दो दिन के दौरान ठंड और बढ़ने की आशंका है.

भारत मौसम विभाग की रविवार को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले 2-3 दिनों के दौरान शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है. मौसम भवन के ताज़ा पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों के दौरान शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहने और उसके बाद इसमें कमी आने की बहुत संभावना है.

उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान शीत दिवस से भीषण शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है.

दिल्ली में भीषण ठंड और शीत लहर का कहर इस वीकेंड तक जारी रहने की संभावना है. हालांकि, मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, 16 और 17 जनवरी के आसपास दिल्लीवासियों को हल्की राहत मिल सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 18 से 21 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली में इस सर्दी के सीजन की पहली अच्छी बारिश हो सकती है.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ सहित कई जिलों में भी ठंड का असर बना रहा. लखनऊ में शाम को तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.