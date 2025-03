अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवसारी संसदीय क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली पहल की गई, जिसने जल सुरक्षा की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है. जनभागीदारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सिर्फ 24 घंटे में नवसारी संसदीय क्षेत्र के 77 गांवों में 1,100 भू-जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया. यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न “Catch the Rain – Where it falls, When it falls” से प्रेरित है.

पिछले कुछ महीनों में, जलसंचय, जनभागीदारी के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नवसारी संसदीय क्षेत्र में 5000 से अधिक वर्षा जल संचयन संरचनाएं विकसित की गई हैं, जिनमें चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज और सामुदायिक जल संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं. इस पहल ने जल शक्ति अभियान को नई गति दी है और जल स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है.

इस अभियान के तहत बनाई गई संरचनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्षा जल को सीधे ज़मीन में समाहित करने में मदद करती हैं, जिससे भू-जल स्तर में वृद्धि होती है और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है. इससे किसानों को भी लाभ होगा क्योंकि उनके पास सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध होगा.

महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवसारी यात्रा ने इस पहल को और बल दिया. उनके नेतृत्व में जल आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है. यह अभियान दर्शाता है कि जब सरकार और समाज एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो अल्प समय में भी बड़े बदलाव संभव हैं. नवसारी संसदीय क्षेत्र ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है!