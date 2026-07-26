इस राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली का क्या हाल?

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले दो दिन सामान्य से कम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। इस दौरान हरियाणा और चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे पूरी सावधानी बरतें और सभी जरूरी एहतियाती उपाय अपनाएं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दिल्ली-एनसीआर में भी अगले पांच दिनों तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, शुरुआत हल्की बारिश से होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। राजधानी के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

वहीं, गुरुग्राम में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज गर्मी से राहत देने वाला रहेगा। 26 जुलाई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है।

वैसे ताजा सैटेलाइट तस्वीरें भी बता रही हैं कि 7,000 से 10,000 किलोमीटर लंबी बारिश और बादलों की एक विशाल पट्टी बन चुकी है। यह पट्टी उत्तर भारत से शुरू होकर हिमालय, चीन और दक्षिण कोरिया तक फैली हुई है। इसी वजह से इसे 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के सबसे सक्रिय चरणों में से एक माना जा रहा है।

जानकारों का मानना है कि इस मौसमीय स्थिति का असर इस समय भारत में भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले दो दिनों में देश में सामान्य से करीब 170 से 180 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसे अब तक के पूरे मानसून सीजन का सबसे ज्यादा बारिश वाला दौर कहा जा सकता है।