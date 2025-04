वक्फ बिल पर संसद में आर-पार, बुधवार को 8 घंटे तक सियासी संग्राम

वक्फ संशोधन बिल पर बुधवार यानि 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा होगी. इस बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष 12 घंटों की मांग कर रहा था, लेकिन इस पर 8 घंटों की चर्चा का समय तय किया गया है. प्रश्‍नकाल के बाद वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होगी. कल ही चर्चा के बाद बिल पारित कराने का फैसला लिया जा सकता है. इधर बिल के पक्ष और विपक्ष में तमाम दलों की तरफ से पत्ते खोले जा रहे हैं. एक तरफ एनडीए के घटक दल सरकार के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अपने पक्ष को मजबूत करने में लगे हैं.

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में मैंने समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि कल 2 अप्रैल को हम वक्फ संशोधन विधेयक ला रहे हैं और इसके लिए हमें चर्चा के लिए समय आवंटित करना होगा... अंत में, इस बात पर सहमति बनी कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए कुल आठ घंटे का समय मिलेगा जिसे सदन की राय लेने के बाद बढ़ाया जा सकता है..."

