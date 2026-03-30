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विशाखापट्टनम में श्रद्धा वॉकर जैसा कांड: अवैध संबंधों में कत्ल, प्रेमिका की लाश को काटकर फ्रिज में छिपायापा

विशाखापट्टनम में एक शख्स ने महिला से मामूली बहस के बाद बेरहमी से हत्या कर दी.आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने महिला के शव के कई टुकड़े किए और फ्रिज में डाल दिया. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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विशाखापट्टनम में श्रद्धा वॉकर जैसा कांड: अवैध संबंधों में कत्ल, प्रेमिका की लाश को काटकर फ्रिज में छिपायापा
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  • विशाखापत्तनम की एक दिल दहला देने वाली घटना ने फिर एक बार श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड की याद दिला दी
  • शख्स ने महिला से मामूली बहस के बाद बेरहमी से हत्या कर दी, महिला के शव के कई टुकड़े किए और फ्रिज में डाल दिया
  • .जब पुलिस उसके घर पहुंची, तो उन्हें फ्रिज और घर के अंदर से शरीर के कटे हुए हिस्से मिले.
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विशाखापत्तनम:

विशाखापट्टनम  की एक दिल दहला देने वाली घटना ने फिर एक बार श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की याद दिला दी. यहां एक शख्स ने महिला से मामूली बहस के बाद बेरहमी से हत्या कर दी.आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने महिला के शव के कई टुकड़े किए और फ्रिज में डाल दिया. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्यारा रवींद्र मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के राजम का रहने वाला है और वर्तमान में विशाखापत्तनम के गाजुवाका (एलवी नगर) में रह रहा था. आरोपीका मृतक महिला से अवैध संबंध था.

विशाखापट्टनम की इस रूह कंपा देने वाली घटना की डिटेल दिए देते हैं. 35 साल के रवींद्र ने शादीशुदा होने के बाद भी 29 साल की मोनिका से अवैध संबंध था. मोनिका विशाखापत्तनम की रहने वाली है तो रवींद्र मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के राजम का रहने वाला है और वर्तमान में विशाखापत्तनम के गाजुवाका (एलवी नगर) में रह रहा था. 

कैसे हुई घटना?

पुलिस के अनुसार कुछ हफ्ते पहले रवींद्र की पत्नी अपने मायके (विजयनगरम) गई हुई थी. रवींद्र ने रविवार दोपहर को मोनिका को अपने घर बुलाया.दोनों कई घंटों तक घर पर ही थे. शाम के समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. गुस्से में आकर रवींद्र ने चाकू से गोदकर मोनिका की हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी रवींद्र ने घर के अंदर ही मोनिका के शव के कई टुकड़े किए और शव के कुछ हिस्सों को बैग में भरकर ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान जगह पर फेंक दिया, जबकि बाकी हिस्सों को अपने ही घर के फ्रिज (refrigerator) में छिपाकर रख दिया.

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ऐसे खुला राज 

इस हत्याकांड का पता तब चला जब रवींद्र ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया.जब पुलिस उसके घर पहुंची, तो उन्हें फ्रिज और घर के अंदर से शरीर के कटे हुए हिस्से मिले.तलाशी के दौरान पीड़िता का सिर बरामद नहीं हो सका है.पुलिस को शक है कि आरोपी ने सिर को किसी दूसरी जगह फेंक दिया है.

शरीर के गायब हिस्सों (खासकर सिर) की तलाश के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है.आरोपी ने अपना गुनाह मान लिया है. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके बीच किस बात पर झगड़ा हुआ था और क्या यह हत्या पहले से तय (Pre-planned) थी?
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.

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