खराब खाने और पानी की शिकायत पर VIT यूनिवर्सिटी के छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, पांच दिन की छुट्टी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पड़ोसी जिले सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है.यह हिंसा मंगलवार रात शुरू हुई थी. बुधवार को भी हिंसा जारी रहने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पांच दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है. प्रदर्शनकारी छात्र स्वच्छ पीने के पानी और अच्छे भोजन की मांग कर रहे हैं. अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि बच्चों को स्वच्छ पानी और शुद्ध भोजन उपलब्ध न होना निंदनीय है.उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

क्या आरोप लगा रहे हैं छात्र

यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि भोजन और पानी की खराब गुणवत्ता की वजह से कई छात्रों को पीलिया हो गया है. यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार सुबह फिर भड़क गया.इस दौरान कुछ छात्रों ने कैंपस में दोबारा आग लगा दी. करीब डेढ़ किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दिया. आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. बड़ी संख्या में छात्र सामान लेकर अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं. इससे पहले मंगलवार रात करीब चार हजार छात्र कैंपस में जमा हो गए थे. प्रदर्शनकारी छात्रों ने वहां भारी हंगामा किया था. गुस्साए छात्रों ने बस, कार और बाइक में आग लगा दी थी. एम्बुलेंस और विभिन्न वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई थी. हालात बिगड़ने पर उसे संभालने के लिए पांच थानों की पुलिस बुलाई गई. बढ़ते तनाव के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी की घोषित कर दी है.

वीआईटी यूनिवर्सिटी में कब शुरू हुआ बवाल

छात्रों का आरोप है कि कैंपस में उन्हें घटिया पानी और खराब भोजन दिया जा रहा है. इससे कई छात्र पीलिया का शिकार हुए हैं. उनका दावा है कि बीमारी के चलते छात्रों की मौत भी हुई है. करीब 100 छात्र आष्टा, सीहोर और भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं. जब छात्रों ने विरोध दर्ज कराया, तो कथित तौर पर हॉस्टल गार्ड और वार्डन ने छात्रों को मारपीट कर चुप कराने की कोशिश की. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. छात्रों के अनुसार बार-बार शिकायत के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद स्थिति भड़क गई.

