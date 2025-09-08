विकास यादव को वापस जेल जाना होगा? नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

नीतीश कटारा हत्याकांड मामले के दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आगे बढ़ाए जाने की उनकी याचिका पर सुनवाई ना करते हुए उसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है. आपको बता दें विकास यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहा है. उसकी जमानत मंगलवार को खत्म हो रही है. विकास यादव ने अपनी शादी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान विकास यादव की अंतरिम जमानत को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था. विकास यादव अपनी 25 साल की सजा में से 23 साल की सजा काट चुका है.

शादी की बात पहले ही कही थी

विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ने से परेशान नीलम कटारा ने बीते मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी शादी होने की आशंका जताई और इसकी पुष्टि कराए जाने का अनुरोध किया. कटारा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से कहा था कि उनके पास कुछ तस्वीरें हैं, जिनसे साफ जाहिर हो रहा है कि विकास की शादी हो चुकी है और इस तथ्य को राज्य से वेरिफाई कराया जा सकता है.

इन तस्वीरों के आधार पर उन्होंने विकास पर अदालत से झूठ बोलने और उस झूठ के दम पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने का आरोप लगाया. आज विकास यादव की शादी की तस्वीरें खुद परिवार की तरफ से जारी कर दी गईं. ऐसे में नीलम कटारा पर क्या गुजर रही होगी और उनका अगला कदम क्या होगा.ये देखने वाली बात होगी. उधर, डीपी यादव भी कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने वंश को सुरक्षित कर रहे हैं.

कौन थे नीतीश कटारा

बताया जाता है कि नीतीश एक आईएएस अधिकारी के बेटे थे और अपने कॉलेज की सहपाठी भारती यादव से उनकी दोस्ती थी. भारती यादव डीपी यादव की बेटी हैं, यही दोस्ती विकास और विशाल को पसंद नहीं थी. भारती की भी शादी कई साल पहले बड़े ही धूमधाम से हो चुकी है.2008 में ट्रायल कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसी हत्याकांड में बाद में सिद्धार्थ वोहरा का नाम जोड़ा गया. उसे भी साल 2011 में आजीवन कारावास मिला था. इसके बाद 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह सजा बरकरार रखी थी.

कौन हैं विकास की पत्नी हर्षिका

विकास यादव की दुल्हन हर्षिका फिरोजाबाद की रहने वाली हैं. बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 28 साल है. वहीं विकास यादव की उम्र 50 साल है. हर्षिका ने शिकोहाबाद से स्नातक की पढ़ाई की है, वह वर्तमान समय में एमसीए कर रही है। हर्षिका के पिता उदयराज सिंह शिकोहाबाद में स्थित एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं.