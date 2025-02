वैष्णो देवी से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी, 17 श्रद्धालु घायल

दिल्ली, यूपी, हरियाणा से वैष्णो देवी का दर्शन करने गए श्रद्धालुओं की बस हादसे की शिकार हो गई. इस हादसे में 17 तीर्थयात्री घायल हो गए. मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर के कटरा से माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को दिल्ली ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 17 लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में किया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की ओर जा रही यह बस मांडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. चालक ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से बस खाई में गिर गई. घटनास्थल से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

इस घटना पर एसपी सिटी नॉर्थ जम्मू विवेक शेखर ने बताया कि इस घटना में 17 लोग घायल हैं. हमने उन्हें बचा लिया है और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया है. सभी की हालत स्थिर है. ड्राइवर अभी भी बस के अंदर फंसा हुआ है. बस को भी ऊपर की ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है. बस के ऊपर आने के बाद सारी तस्वीर साफ हो सकेगी.

#WATCH | Jammu & Kashmir | A bus carrying pilgrims from Katra to Delhi falls in a gorge near the Manda area. Rescue operation is underway. More details awaited pic.twitter.com/LXLBO3MG1F