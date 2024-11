उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मनाया इगास लोकपर्व, सांसद अनिल बलूनी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकपर्व इगास के अवसर पर सांसद अनिल बलूनी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. उत्तराखंड में दीपावली के बाद मनाई जाने वाले इगास लोकपर्व का अपना खास महत्व है. इसे ‘बूढ़ी दीपावली' भी कहते हैं, इगास लोकपर्व इस बार 12 नवंबर 2024 को मनाया गया. इस पर्व का उद्देश्य पुरानी परंपराओं का सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखना भी है.

Delhi | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami attended the program organized last night at the residence of Lok Sabha MP from Pauri Garhwal parliamentary constituency Anil Baluni on the occasion of the holy folk festival Igas of Devbhoomi Uttarakhand. pic.twitter.com/KP6fn8N33t