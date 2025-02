USAID Funding Case: अमेरिका का भारत के चुनाव में दखल? USAID फंडिंग को लेकर ट्रंप के बयान के बाद मचे घमासान की पूरी कहानी

USAID Funding Case: भारत के चुनाव में अमेरिकी संस्था के दखल के दावे से सियासी घमासान मचा है. भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बयान के बाद यह घमासान और तेज हो गया है. दावा है कि भारत के चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिकी संस्था ‘यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट' (USAID) द्वारा 21 मिलियन डॉलर का आवंटन किया गया था. जिसे लेकर ट्रंप ने कहा, "हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है."



दरअसल अमेरिका की सत्ता संभालते ही ट्रंप ने सभी तरह के विदेशी मदद पर रोक लगाने का फैसला लिया है. जिसमें यूएसएड का यह फंड भी शामिल है. ट्रंप ने इस फैसले के बारे में कहा कि इस धन का उपयोग भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करना था. ट्रंप के बयान से भारत में राजनीति तेज हो गई है.

ट्रंप के बयान के आधार यह कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के चुनाव में दखल दे रहा था. लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका यह दखल क्यों दे रहा था? इस कथित अमेरिकी दखल से किसे फायदा हुआ? ट्रंप के बयान के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दूसरी ओर भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है.

USAID फंडिंग मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को बताया, "हमने अमेरिकी प्रशासन की ओर से यूएसएआईडी की कुछ गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है. ये स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं. इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं."

जायसवाल ने कहा, "संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं. इस समय कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. उम्मीद है कि हम बाद में इस पर कोई अपडेट दे पाएंगे."

मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढा़ने के लिए यूएसएआईडी के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर खर्च करने के पीछे बाइडेन प्रशासन की मंशा पर बार-बार सवाल उठाए हैं. ट्रंप ने गुरुवार को मियामी में कहा, "हमें भारत में मतदान पर 21 मिलियन डॉलर खर्च करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहे थे. हमें भारत सरकार को बताना होगा... यह एक बड़ी सफलता है."

A day after US President Donald Trump spoke about $21 million being sent to India for voter turnout, he has reiterated the charge. And no, he is not confusing it with the $29 million funneled into Bangladesh. This time, he has also mentioned kickbacks. Essentially, this money is… pic.twitter.com/Eaj9uXcFx4