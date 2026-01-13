योगी आदित्यनाथ ने कहा, बच्चों को मोबाइल फोन देना अपराध जैसा, बताए क्या-क्या हो सकता है नुकसान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देने को अपराध बताया है. उन्होंने कहा कि बच्चों में लिखने-पढ़ने की आदत डलवाइए. स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा. उन्होंने यह बात मंगलवार को गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए कही. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर में पहले मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक थे. लेकिन अब दोनों का सफाया हो चुका है.

छोटे बच्चों को मोबाइल देने से क्या होता है

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''मैं देखता हूं छोटे-छोटे बच्चों को लोग स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं. मत करिए ये, अपराध है ये. उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए. स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा.जब कभी यात्रा पर हों, बाइक चला रहे हों, वाहन चला रहे हों तो फोन साइलेंट करके रखें. सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए चैलेंज हैं, नौजवान बच्चे परिवार इसकी चपेट में आ जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अच्छी सड़के इसलिए हैं जिससे आप अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचे, ट्रैफिक का उल्लंघन के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कान में ईयरफोन लगाने की आवश्यता नहीं है.

उन्होंने कहा कि यहां मिले सम्मान से जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को प्रेरणा मिलेगी. आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है. देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट रहा था. 2017 से पहले और आज के गोरखपुर को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है. गोरखपुर 2017 के पहले असुरक्षित था, प्रदेश भर में उपद्रव था, वैसे ही गोरखपुर में भी था. गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स, बिजली नहीं थी, गंदगी और बीमारी थी, गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे मच्छर होंगे तो बीमारी होगी, मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक थे.लेकिन अब दोनों का नाम मिट चुका है.

