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आवेज-नगमा का टूट गया रिश्ता? बर्थडे पार्टी में आवेज को अकेला देख फैन्स शॉक्ड

आवेज की पार्टी से एक व्यक्ति गायब था, जो थीं नगमा. कई लोगों ने इस बात पर गौर किया, खासकर इस जोड़ी के फैन्स ने जो उनकी केमिस्ट्री को देखते आ रहे थे.

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आवेज-नगमा का टूट गया रिश्ता? बर्थडे पार्टी में आवेज को अकेला देख फैन्स शॉक्ड
क्या नगमा मिराजकर और आवेज दरबार का हो गया ब्रेकअप?
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर और आवेज़ दरबार लंबे वक्त से एक दूसरे तो डेट कर रहे हैं. रियालिटी शो बिग बॉस 19 में भी दोनों साथ दिखे थे. ऐसी भी चर्चा थी कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं. लेकिन उनके में दूरी आने की खबरें इस वक्त सुर्खियों में हैं. हाल में आवेज़ की बर्थडे पार्टी में नगमा की गैरमौजूदगी इसकी वजह है. आवेज़ ने हाल ही में अपने कई दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक बर्थडे पार्टी होस्ट की थी. हालांकि, आवेज़ की पार्टी से एक व्यक्ति गायब था, जो थीं नगमा. कई लोगों ने इस बात पर गौर किया, खासकर इस जोड़ी के फैन्स ने जो उनकी केमिस्ट्री को देखते आ रहे थे.

फैंस ने उठाए सवाल

इस जोड़ी के इर्द-गिर्द चल रही चर्चा को और हवा देते हुए, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया है कि इस जोड़ी को उनकी हालिया कई पोस्ट में एक साथ नहीं देखा गया है. उनके कई फैन्स ने X (पहले ट्विटर) पर जाकर सवाल उठाया है कि क्या इस जोड़ी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. उनमें से कई ने अटकलें लगाई हैं कि इस जोड़ी के रिश्ते में शायद कोई दरार आ गई है, जबकि कई लोग इस जोड़ी के बचाव में आए हैं और कहा है कि नगमा शायद अपने निजी कारणों से आवेज़ की पार्टी में शामिल नहीं हो पाईं.

नगमा-आवेज नहीं की कोई पुष्टि

बढ़ती चर्चा के बावजूद, नगमा या आवेज़ में से किसी की भी तरफ़ से ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों अभी भी इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हैं, जिससे फ़ैन्स उनके मौजूदा रिश्ते को लेकर और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गए हैं.

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