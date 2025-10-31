योगी आदित्यनाथ LIVE: बिहार चुनाव में यूपी के सीएम की धुआंधार रैलियां, जानें हर अपडेट

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार जारी है. योगी शुक्रवार को बिहार के सिवान विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद वो वैशाली में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं. फिर दोपहर को वो भोजपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे. जानकारी के मुताबिक, सिवान में सुबह 11.30 बजे योगी रैली को संबोधित करेंगे. वैशाली में यूपी के सीएम दोपहर 1.30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ढाई बजे भोजपुर में सभा को संबोधित करेंगे.

