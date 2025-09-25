UP News: प्यार में पागलपन की हद पार! नाबालिग गर्लफ्रेंड से बिछड़ने का ऐसा खौफ, गोली मारकर ले ली जान

ये इश्क क्या न करवा दे. कहते हैं ना कि प्यार के लिए इंसान जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां पर एक लड़के ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और 20 सितंबर को घर से भागकर बुलंदशहर के डिबाई आ गए थे.दोनों सुकून से यहां अपने प्यार का आशियाना बनाना चाहते थे. दोनों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि परिवार उनको ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएगा.

पुलिस से घिरते देख दे दी जान

लड़की मुजफ्फरनगर के थाना छप्पर की रहने वाली थी और लड़का हरिद्वार का रहने वाला था. पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश करते हुए उसके घरवालों के साथ बुधवार देर रात बुलंदशहर पहुंची थी. जैसे ही प्रेमी जोड़े को पता चला कि वह पुलिस से घिर गए हैं तो लड़के ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुद भी जान दे दी.

बिछड़ने का ऐसा खौफ, गोली मारकर ले ली गर्लफ्रेंड की जान

यह प्रेमी जोड़ा दो दिन पहले ही डिबाई के मोहल्ला सराय किशन चंद में किराए पर घर लेकर रहने आया था. उनको लगा था कि घर-परिवार की नजरों से दूर वह अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे. लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि परिवार पुलिस के साथ उनको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाएगा. बुधवार रात 3 बजे पुलिस को आते देख एक दूसरे से बिछड़ने के डर से उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया. इस घटना के बाद बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके का जायजा लिया. वहीं दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हैरान करने वाली ये घटना बुलंदशहर के डिबाई में रात 3 बजे हुई.

फूफा ने दिलवाया था किराये पर कमरा

जानकारी के मुताबिक प्रेमी जोड़ा जब भागकर डिबाई पहुंचा तो लड़के के फूफा ने उसे किराए पर घर दिलवाने में मदद की थी. 22 सितंबर को उन्होंने 2 हजार रुपये एडवांस देकर कमरा किराए पर लिया था. बुधवार रात करीब 3 बजे मुजफ्फरनगर थाना पुलिस ने लड़के के फूफा, ग्राम प्रधान समेत चार लोगों के साथ मकान पर दबिश दे दी. पुलिस गेट खुलवाती रही लेकिन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला. दोनों छत पर भागने लगे.

भागने का रास्ता नहीं मिला तो दे दी जान

जब उनको लगा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है और वह पुलिस ने घिर चुके हैं तो लड़के ने 315 बोर के तमंचे से पहले गर्लफ्रेंड के सिर पर गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली. पुलिस उनको गली न चलाने की चेतावनी देती रही लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी. पुलिस जब तक छत पर पहुंची दोनों की मौत हो चुकी थी और खून से लथपथ शव वहां पड़े हुए थे. इस तरह एक लव स्टोरी का ट्रैजिक द एंड हो गया.