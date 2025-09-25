विज्ञापन
विशेष लिंक

UP News: प्यार में पागलपन की हद पार! नाबालिग गर्लफ्रेंड से बिछड़ने का ऐसा खौफ, गोली मारकर ले ली जान

Bulandshahr News: प्रेमी जोड़ा दो दिन पहले ही डिबाई के मोहल्ला सराय किशन चंद में किराए पर घर लेकर रहने आया था. उनको लगा था कि घर-परिवार की नजरों से दूर वह अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे. लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि परिवार पुलिस के साथ उनको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
UP News: प्यार में पागलपन की हद पार! नाबालिग गर्लफ्रेंड से बिछड़ने का ऐसा खौफ, गोली मारकर ले ली जान
बुलंदशहर में प्रमी जोड़े ने खत्म की जिंदगी.
  • बुलंदशहर में एक लड़के ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को गाली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली.
  • दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और 20 सितंबर को घर से भागकर डिबाई आकर किराए के घर में रह रहे थे.
  • जोड़े को जब पता चला कि वह पुलिस से घिर गए हैं तो लड़के ने पहले गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर जान दे दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बुलंदशहर:

ये इश्क क्या न करवा दे. कहते हैं ना कि प्यार के लिए इंसान जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है.  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां पर एक लड़के ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और 20 सितंबर को घर से भागकर बुलंदशहर के डिबाई आ गए थे.दोनों सुकून से यहां अपने प्यार का आशियाना बनाना चाहते थे. दोनों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि परिवार उनको ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएगा.

ये भी पढ़ें- गुजरात के बहियाल में गरबा नाइट पर बवाल, एक सोशल मीडिया पोस्ट से फूटी चिंगारी फिर भड़क उठी भीड़

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस से घिरते देख दे दी जान

लड़की मुजफ्फरनगर के थाना छप्पर की रहने वाली थी और लड़का हरिद्वार का रहने वाला था. पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश करते हुए उसके घरवालों के साथ बुधवार देर रात बुलंदशहर पहुंची थी. जैसे ही प्रेमी जोड़े को पता चला कि वह पुलिस से घिर गए हैं तो लड़के ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुद भी जान दे दी.

Latest and Breaking News on NDTV

बिछड़ने का ऐसा खौफ, गोली मारकर ले ली गर्लफ्रेंड की जान

यह प्रेमी जोड़ा दो दिन पहले ही डिबाई के मोहल्ला सराय किशन चंद में किराए पर घर लेकर रहने आया था. उनको लगा था कि घर-परिवार की नजरों से दूर वह अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे. लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि परिवार पुलिस के साथ उनको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाएगा. बुधवार रात 3 बजे पुलिस को आते देख एक दूसरे से बिछड़ने के डर से उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया. इस घटना के बाद बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके का जायजा लिया. वहीं दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हैरान करने वाली ये घटना बुलंदशहर के डिबाई में रात 3 बजे हुई.

फूफा ने दिलवाया था किराये पर कमरा

जानकारी के मुताबिक प्रेमी जोड़ा जब भागकर डिबाई पहुंचा तो लड़के के फूफा ने उसे किराए पर घर दिलवाने में मदद की थी. 22 सितंबर को उन्होंने 2 हजार रुपये एडवांस देकर कमरा किराए पर लिया था. बुधवार रात करीब 3 बजे मुजफ्फरनगर थाना पुलिस ने लड़के के फूफा, ग्राम प्रधान समेत चार लोगों के साथ मकान पर दबिश दे दी. पुलिस गेट खुलवाती रही लेकिन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला. दोनों छत पर भागने लगे.

भागने का रास्ता नहीं मिला तो दे दी जान

जब उनको लगा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है और वह पुलिस ने घिर चुके हैं तो लड़के ने 315 बोर के तमंचे से पहले गर्लफ्रेंड के सिर पर गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली. पुलिस उनको गली न चलाने की चेतावनी देती रही लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी. पुलिस जब तक छत पर पहुंची दोनों की मौत हो चुकी थी और खून से लथपथ शव वहां पड़े हुए थे.  इस तरह एक लव स्टोरी का ट्रैजिक द एंड हो गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Crime, Up Love Affair, Bulandshahr News, Boy Killed Girlfriend, Bulandshahr Suicide
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com