यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान, 18 मार्च से शुरू होगा एग्जाम

यूपी बोर्ड की परीक्षा को दो शिफ्टों में लिया जाएगा. पहले शिफ्ट की परीक्षी सुबह साढ़े आठ बजे से शुरू होगी जबकि दूसरे शिफ्ट में दोपहर दो बजे से परीक्षा ली जाएगी.

  • उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी की है
  • दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को समाप्त होंगी
  • 10वीं बोर्ड की पहली परीक्षा हिंदी विषय की होगी, परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर डेटशीट जारी कर दी है. जारी किए गए डेटशीट के अनुसार यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होंगे. यानी यूपी हाईस्कूल और इंटर दोनों की परीक्षाएं एक साथ ही शुरू होंगी और एक ही साथ 12 मार्च को खत्म भी होंगी. 

यूपी बोर्ड की 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 में 18 फरवरी को शुरू हो रहा है. पहली परीक्षा हिंदी विषय की होगी. निर्धारित की गई तारीखों में दो-दो शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी. फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सुबह साढ़े आठ बजे से सुबह के 11.45 बजे तक चलेगा. जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर दो बजे से शाम 5.5 बजे तक परीक्षा ली जाएगी. 

वहीं बात अगर 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की करें तो हिंदी विषय की परीक्षा सबसे पहले ली जा रही है. यूपी इंटर की परीक्षा भी दो शिफ्ट में होगी.पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होगी जबकि खत्म 11.45 बजे होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम के 5.15 मिनट तक चलेगी.  

UP Board Exam, UP Board 10th Exam Datesheet, UP Board 12th Datesheet
