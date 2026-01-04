विज्ञापन

नोएडा के स्कूलों में इस दिन तक रहेगी छुट्टी, प्री-बोर्ड परीक्षा को लेकर आया ये बड़ा अपडेट

Noida Schools Closed: सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी बोर्ड के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब पेरेंट्स के लिए स्कूलों की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है.

UP School Closed: नोएडा के स्कूलों में छुट्टी

Noida Schools Closed: उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भयंकर शीतलहर के चलते स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है. हाल ही में यूपी सरकार की तरफ से इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य में सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे. नोएडा के स्कूलों की तरफ से भी पेरेंट्स को मैसेज आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि 5 जनवरी यानी सोमवार को भी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इस दिन होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा. आइए जानते हैं कि नोएडा में स्कूल कब खुलेंगे और प्री-बोर्ड को लेकर क्या अपडेट है. 

5 जनवरी को होनी थी प्री-बोर्ड परीक्षा

नोएडा में 5 जनवरी को प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना था, लेकिन सरकार की तरफ से छु्ट्टी का ऐलान होने के बाद अब इसे टाल दिया गया है. स्कूलों की तरफ से पेरेंट्स को जो मैसेज भेजा गया है, उसमें इसकी जानकारी दी गई है. बताया गया है कि 5 जनवरी को होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है और अगले वर्किंग डे यानी 6 जनवरी को इसकी नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. 

कब खुलेंगे स्कूल?

यूपी में तमाम स्कूल 5 जनवरी को खुलने वाले थे, लेकिन सरकार की तरफ से आए आदेश के बाद अब 5 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा. यानी अब 6 जनवरी को राज्य में स्कूल खुलेंगे. वहीं 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखा गया है. भीषण ठंड को देखते हुए कुछ जिलों में विंटर वेकेशन को कुछ दिन और बढ़ाया जा सकता है. 

आदेश का पालन करना जरूरी

उत्तर प्रदेश के सभी बोर्ड के स्कूलों को सरकार की तरफ से जारी इस आदेश का पालन करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है. फिलहाल जिन स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं तय थीं, उन्हें अपने शेड्यूल में बदलाव करना पड़ रहा है. इसे लेकर स्कूलों की तरफ से ही जानकारी दी जाएगी, जिसमें 5 जनवरी को होने वाली परीक्षा की नई तारीख बताई जाएगी. 

