लाल किला ब्लास्ट मामले में 2 और डॉक्टर डिटेन, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी दर्ज हुईं 2 FIR

लाल किला ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है. इन डॉक्टरों को लाल किले पर धमाके वाली कार चला रहे डॉ. उमर नबी का परिचित बताया गया है. हरियाणा के धौज, नूंह और आसपास के इलाकों में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार रात इन्हें गिरफ्तार किया.

दोनों डॉक्टर आतंक की कार चलाने वाले उमर के करीबी

सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीम की मदद से स्पेशल सेल ने नूंह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टर मोहम्मद और मुस्तकीम - को हिरासत में लिया है. बताया गया कि ये दोनों कथित तौर पर ‘सफेदपोश' आतंकवादी मॉड्यूल की जांच के तहत गिरफ्तार किए गए डॉ. मुजम्मिल गनई के संपर्क में थे और डॉ. उमर नबी के भी करीबी मित्र थे.

धमाके वाले दिन एक डॉक्टर दिल्ली में मौजूद था

सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से एक विस्फोट वाले दिन दिल्ली में था. वह एम्स में इंटरव्यू के लिए राष्ट्रीय राजधानी आया था. उन्होंने बताया कि मोहम्मद और मुस्तकीम से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि डॉ. गनई के साथ उनके कितने गहरे संबंध थे और इस व्यापक साजिश में क्या उनकी कोई भूमिका थी.

नूंह से खाद विक्रेता हिरासत में, आतंकी कनेक्शन की जांच

इस बीच, नूंह में एक ऑपरेशन में जांच एजेंसियों ने बिना लाइसेंस के खाद बेचने के आरोप में दिनेश उर्फ डब्बू नाम के एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है. जांच की जा रही है कि क्या उसकी गतिविधियां अवैध व्यापार से परे भी फैली हुई थीं. इससे पहले, यह पता चला था कि आतंकवादी मॉड्यूल के सदस्यों ने लगभग 26 लाख रुपये इकट्ठा किए थे और इसमें से तीन लाख रुपये से एनपीके खाद खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल आईईडी बनाने में होता है. पुलिस पता लगा रही है कि क्या दिनेश ने ही ये खाद बेची थी.

विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी डॉ. शाहीन

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर शाहीन सईद ने हाल में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. 3 नवंबर को यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कमरा संख्या 29 में उसके आवेदन का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया था और अधिकारियों ने प्रक्रिया के तहत उसकी तस्वीरें भी ली थीं. जांच एजेंसी पता लगा रही है कि क्या उसके आवेदन का जारी जांच पर कोई असर पड़ेगा.

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 FIR दर्ज

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं. यूजीसी और NAAC द्वारा कार्रवाई के बाद ये कदम उठाया गया है. एक एफआईआर धोखाधड़ी और दूसरी जालसाजी के आरोप में की गई है. इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर जांच शुरू कर दी है. यूनिवर्सिटी को विदेशी फंडिंग और कथित वित्तीय गड़बड़ियों की भी जांच की जा रही है.