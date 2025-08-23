विज्ञापन
त्रिपुरा: चलती कार में महिला से बलात्कार, दो आरोपी गिरफ्तार

दर्शन के बाद, दोनों युवक उसे कार में उदयपुर रेलवे स्टेशन ले जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने चलती गाड़ी में महिला के साथ बलात्कार किया.

त्रिपुरा: चलती कार में महिला से बलात्कार, दो आरोपी गिरफ्तार
  • गोमती जिले में एक महिला के साथ उसके दो पड़ोसियों ने चलती कार में कथित रूप से बलात्कार किया.
  • घटना त्रिपुरेश्वरी मंदिर से दर्शन कर लौटते समय हुई, जहां महिला और युवक साथ में गए थे.
  • पुलिस ने काकराबन चेकपोस्ट पर कार को रोककर आरोपियों और पीड़िता से पूछताछ की.
त्रिपुरा:

गोमती जिले में एक महिला के साथ उसके दो पड़ोसियों ने चलती कार में कथित रूप से बलात्कार किया. यह घटना उस समय हुई जब वे त्रिपुरेश्वरी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे. पुलिस के अनुसार, महिला गुरुवार शाम अपने दो पड़ोसियों- मिथुन देबनाथ और बोवर देबबर्मा (दोनों 24 वर्ष) के साथ मंदिर गई थी. दर्शन के बाद, दोनों युवक उसे कार में उदयपुर रेलवे स्टेशन ले जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने चलती गाड़ी में महिला के साथ बलात्कार किया.

रात करीब 10 बजे, काकराबन चेकपोस्ट पर कार को रोका गया. पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तीनों को हिरासत में लिया गया.

शुक्रवार को पीड़िता के परिवार की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. फॉरेंसिक टीम ने वाहन की जांच की और पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
 

