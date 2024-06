दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर चली ट्रेन, कश्मीर से जुड़ी भारतीय रेल

भारतीय रेलवे के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. जम्मू-कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर सफल ट्रायल रन किया गया. समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो भी शेयर किया है. नवनिर्मित चिनाब रेलवे पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी.

ट्रायल रन के एक वीडियो में, एक ट्रेन को जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों की पृष्ठभूमि में चिनाब नदी पर बने ऊंचे रेलवे पुल से गुजरते हुए देखा जा सकता है.

#WATCH | J&K: Indian Railway conducts a trial run on the newly constructed world's highest railway bridge-Chenab Rail Bridge, built between Sangaldan in Ramban district and Reasi. Rail services on the line will start soon pic.twitter.com/gHGxhMHYe3