हवा में लटके डिब्बे, तस्वीरों में देखें कितनी खौफनाक थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर

इस हादसे में अभी तक पांच लोगों की मौत की जानकारी सामने निकल कर आ रही है. दार्जिलिंग पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय ने बताया, "दुर्घटना में पांच यात्रियों की मौत हो गई है, 20-25 घायल हो गए हैं. स्थिति गंभीर है. यह हादसा तब हुआ जब एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई."

#WATCH | Kanchenjunga Express train rammed by a goods train at Ruidhasa in Darjeeling district of West Bengal; Police team present at the spot, rescue work underway pic.twitter.com/Y3UsbzPTxs