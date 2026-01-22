गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा–दिल्ली रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन, घर से निकलने से पहले जान लीजिए वैकल्पिक रूट

गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी को ध्यान में रखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष ट्रैफिक डाइवर्जन जारी किया है. सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए 22 जनवरी की रात 10 बजे से 23 जनवरी तक और फिर 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी तक गौतमबुद्धनगर से दिल्ली जाने वाले मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, परेड की तैयारियों के दौरान दिल्ली की ओर भारी वाहनों की आवाजाही से जाम और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं.

इसी वजह से भारी वाहनों को अस्थायी रूप से रोककर वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे दिए गए रूट्स का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

क्या हैं वैकल्पिक मार्ग?

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और ड्राइवरों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी भी साझा की है, जिन्हें प्रतिबंधित अवधि के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा:

चिल्ला रेड लाइट मार्ग

चिल्ला रेड लाइट से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस‑वे से आगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस‑वे (EPE) होते हुए दिल्ली पहुंच सकेंगे.

डीएनडी फ्लाईवे मार्ग

डीएनडी फ्लाईवे से दिल्ली जाने वाले वाहन

डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस‑वे के जरिए EPE होकर दिल्ली जा सकते हैं.

कालिंदी कुंज – यमुना मार्ग

कालिंदी कुंज यमुना पुल से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन

यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहे से डायवर्ट किए जाएंगे और फिर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस‑वे से EPE के रास्ते दिल्ली की तरफ भेजे जाएंगे.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन डाइवर्जन का उद्देश्य राजधानी में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करना और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहन प्रवाह को नियंत्रित करके भीड़भाड़ से बचना है. वहीं, छोटे और निजी वाहनों पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. हालांकि पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, ट्रैफिक एडवाइजरी पर नजर रखें और संभव हो तो समय से पहले निकलें.

गणतंत्र दिवस परेड के चलते हर साल दिल्ली और उससे सटे इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक पर विशेष बंदिशें लगाई जाती हैं. इस बार भी पुलिस ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं, ताकि 26 जनवरी के आयोजनों में कोई बाधा न आए और शहर में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे.

