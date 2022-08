TOP HINDI NEWS LIVE UPDATES: दलित छात्र की मौत को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान

दलित छात्र की मौत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए बड़े ऐलान (फाइल फोटो)

राजस्थान में दलित छात्र की असामयिक मौत को लेकर गहलोत सरकार अब एक्शन मोड में जिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट जारी कर कहा कि दलित छात्र के परिवार को SC-ST एक्ट की मुआवजा राशि व मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दी गई है. इसके अतिरिक्त AICC के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा दी जा रही है. परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में पूर्व के मामलों का परीक्षण करवाया जा रहा है। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है जिससे फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाया जा सके.

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्र के खिलाफ किसानों का 72 घंटे के विरोध प्रदर्शन आज से शुरू हो गया है. इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब के करीब 10,000 किसान हिस्सा ले रहे हैं. दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ‘न्याय' की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब के किसान बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे. इस तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगेंद्र उग्रा जैसे वरिष्ठ किसान नेता भी शामिल होंगे.

उधर, कोरोना वायरस की बात करें तो भारत में नए COVID-19 केसों में 39.1% उछाल आया है. पिछले 24 घंटे में 12,608 नए मामले सामने आए और 72 लोगों की मौत हुई. वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 101, 343 है. पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16, 251 लोग ठीक हुए हैं. वहीं अब तक कुल 43, 670, 315 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं. अब तक कोरोना से 527, 206 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में 38,64,471 वैक्सीनेशन हुआ. अब तक कुल 2,08,95,79,722 वैक्सीनेशन हो चुका है.

LIVE UPDATES:

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)

Aug 18, 2022 12:13 (IST) मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके करीबियों के यहां ED की छापेमारी

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके करीबियों के यहां छापेमारी कर रही है. अफजाल अंसारी के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है. दिल्ली ,लखनऊ और ग़ाज़ीपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी . ईडी आज सुबह से कर रही है छापेमारी. इस तलाशी में 11 जगहों को कवर किया गया है.



Aug 18, 2022 12:08 (IST) कुल 8 YouTube समाचार चैनल अवरूद्ध किए गए, इसमें एक पाकिस्तानी चैनल भी शामिल

7 भारतीय और 1 पाकिस्तान स्थित YouTube समाचार चैनल आईटी नियम, 2021 के तहत अवरुद्ध किए गए हैं. Block किए गए YouTube चैनलों के कंटेंट को 114 करोड़ से अधिक बार देखा गया, और 85 लाख 73 हजार इसके सब्सक्राइबर थे. भारत विरोधी झूठे सामग्री दिखाकर ये चैनल YouTube पर मोनेटाईज भी कर रहे थे.:I & B . मंत्रालय



Aug 18, 2022 11:53 (IST) राजस्थाम के दलित छात्र के परिवार को प्रदेश कांग्रेस की ओर से 20 लाख रूपए दिए जाएंगे

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा दलित छात्र के परिवार को SC-ST एक्ट की मुआवजा राशि व मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दी गई है. इसके अतिरिक्त AICC के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा दी जा रही है. परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में पूर्व के मामलों का परीक्षण करवाया जा रहा है। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है जिससे फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाया जा सके. जालौर में 9 साल के मासूम बच्चे की मृत्यु से पूरा देश आहत है। अहमदाबाद में विधायक श्री @jigneshmevani80 ने मिलकर घटना पर चर्चा की। इस दुख में सभी समाज परिवार के साथ है। घटना के बाद आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की गई। - Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 18, 2022

Aug 18, 2022 11:43 (IST) अनुब्रत मंडल के निजी सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को आज CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया

पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल के निजी सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को आज आसनसोल में CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया.



Aug 18, 2022 10:54 (IST) BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन पर दर्ज हो रेप का केस : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. दिल्ली HC ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.

Aug 18, 2022 10:24 (IST) 5जी स्पेक्ट्रम को लेकर सरकार ने दिया ये बड़ा अपडेट





5जी स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी कर दिया गया है. TSP से 5G लॉन्च की तैयारी करने का अनुरोध किया गया है : सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव



Aug 18, 2022 10:19 (IST) पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,608 नए मामले सामने आए



देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,608 नए मामले सामने आए और 16,251 मरीज ठीक हुए. कोरोना के सक्रिय मामले: 1,01,343 हैं और पॉजिटिविटी दर 3.48% है.

Aug 18, 2022 10:16 (IST) कच्चे तेल में आई नरमी, पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस

कच्चे तेल बाजार में नरमी के बीच आज गुरुवार, 18 अगस्त, 2022 को भारत में फ्यूल के रिटेल प्राइस जारी हो चुके हैं. आज भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं. डेली रिवीजन में तेल के दामों में चार महीनों से ज्यादा से कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, कच्चा तेल जिस तरह से अपने चार महीनों के निचले स्तर के करीब आ चुका है.