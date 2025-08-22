विज्ञापन

खुल गया बिग बॉस 19 का घर ! किसी महल से कम नहीं अंदर का नजारा, PHOTOS देख फैंस बोले- स्वर्ग बना दिया

बिग बॉस 19 के घर की कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई है, जिसे देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. इस बार घर पहले से भी ज्यादा भव्य और आलीशान नजर आ रहा है.

बिग बॉस 19 के घर की तस्वीरें आईं सामने
नई दिल्ली:

टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 के प्रमोशनल रंग चढ़ गए हैं. शो के लोकप्रिय होस्ट सलमान खान को हाल ही में बिग बॉस के सेट पर देखा गया, जिसने फैंस और दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है. इस बार का थीम 'घरवालों की सरकार' बताया जा रहा है, जिसमें घर के सदस्य बड़ी भूमिका निभाएंगे और घर का सत्ता समीकरण अलग तरह से दिखेगा. इस बीच घर की कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई है, जिसे देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. इस बार घर पहले से भी ज्यादा भव्य और आलीशान नजर आ रहा है.

आपको बता दें कि इस सीजन का घर आर्ट डायरेक्टर ओमंग कुमार और प्रोडक्शन डिजाइनर वनिता गरुड की कल्पना का नतीजा है, जहां हर कोना थीम और प्रतीक से भरा हुआ है.

घर में वुड यानी लकड़ी का इस्तेमाल भरपूर देखने को मिल रहा है. लकड़ी की बनावट घर को पारंपरिक ठहराव देती है, जबकि चमकीले रंगों से उस विविधता और बेचैनी को दिखाया गया है, जो अंदर चलने वाली बहसों और भावनाओं में आएगी.

लिविंग रूम में लगे एंटलर वाले पक्षी और गार्डन में शेर की आकृति सुरक्षा और सत्ता का प्रतीक हैं. सबसे खास इस बार असेंबली रूम है, जिसे निर्माताओं ने घर की 'DNA' कहा है.

यह कमरा मौजूदा थीम घरवालों की सरकार के अनुरूप बनाया गया है और यह पावर सेंटर की तरह काम करेगा, जहां घरवाले बहस करेंगे, निर्णायक दल बनेगा और कई बार तय होगा कि कौन नेतृत्व करेगा और किसकी बात मानी जाएगी.

यह कमरा केवल तय समयों पर खुलेगा और यहां के फैसले घर की दिशा बदल सकते हैं. ओमंग कुमार ने बताया कि उन्होंने घर को आरामदायक और अंदर से चुनौतीपूर्ण बनाया है, ताकि प्रतियोगी कभी भी पूरी तरह सहज महसूस न करें.

उन्होंने असेंबली रूम को थीम का दिल बताया, ऐसा हब जो घरवालों को बोलने, टकराने और अपनी पोजीशन साबित करने पर मजबूर करेगा.

यह सीजन न केवल सेट के नजरिए से दिलचस्प दिखता है, बल्कि गेमप्ले में भी नए मोड़ लाने का वादा करता है.

24 अगस्त से प्रीमियर होने जा रहे इस सीजन में सलमान खान होस्ट के रूप में वापसी कर रहे हैं, और घर की यह नई शक्ल दर्शकों के लिए अधिक ड्रामा और कहानियां लेकर आएगी.

