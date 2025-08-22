विज्ञापन

मौत की झूठी अफवाह फैलाने वालों से तंग हुए रजा मुराद, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत 

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रजा मुराद हाल ही में एक झूठी खबर की चपेट में आ गए, जिसमें सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाह फैल रही थी.

बॉलीवुड एक्टर हैं रजा मुराद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रजा मुराद हाल ही में एक झूठी खबर की चपेट में आ गए, जिसमें सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाह फैल रही थी. इस अफवाह के बाद फिल्म अभिनेता को मानसिक तौर पर काफी परेशानी हुई और उन्होंने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है. सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अचानक यह खबर वायरल हुई कि रजा मुराद अब हमारे बीच नहीं रहे. कई लोगों ने पोस्ट और मैसेज के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी. कुछ ने तो उनकी मृत्यु की तिथियां साझा कीं और कई लोग फोन करके भी उन्हें इस बारे में पूछ बैठे. अफवाहें इतनी तेजी से फैलीं कि रजा को लगातार यह बताना पड़ा कि वे जिंदा हैं.

अभिनेता ने इस स्थिति को थका देने वाला और दुखद बताया. उन्होंने कहा कि बार-बार अपनी जिंदगी की पुष्टि करना उनके लिए मुश्किल भरा रहा और इससे उनके मन पर दबाव बढ़ गया. रजा ने बताया कि बार-बार के संदेशों और कॉल्स के चलते उन्हें गले में सूखापन और होंठों में ड्राईनेस जैसी तकलीफ महसूस हुई. उन्होंने इस तरह की झूठी खबर फैलाने वालों की निंदा भी की.

बोरियत और चिंता बढ़ने पर रजा मुराद ने स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया है और सोशल मीडिया पोस्ट और मेसेज का पता लगाकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारीयों ने कहा है कि जो भी व्यक्ति या ग्रुप इस अफवाह को फैलाने में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर गिरफ्तारी भी की जाएगी.

कानून प्रवर्तन व मंचों के संचालक मिलकर यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अफवाह की शुरुआत कहां से हुई और किसने जानबूझकर यह झूठा संदेश फैलाया. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी झूठी सूचनाएं किसी भी सार्वजनिक शख्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर खबरों की सत्यता जांचने की जिम्मेदारी हर यूजर की है. रजा मुराद फिलहाल सक्रिय हैं और आगामी फिल्मों के काम में व्यस्त बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस मामले की तह तक जाने का आश्वासन दे चुकी है.

