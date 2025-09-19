अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उनका प्रशासन अफ़ग़ानिस्तान में बगराम एयर बेस पर फिर से कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चीन के परमाणु प्रतिष्ठानों के नज़दीक होने के कारण यह ज़रूरी है. ट्रंप ने कहा कि हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए. हम उस अड्डे को वापस चाहते हैं. हम इस अड्डे को इसलिए चाहते हैं क्योंकि, जैसा कि आप जानते हैं, यह उस जगह से एक घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है. ट्रंप ने गुरुवार को यूनाइटेड किंगडम के चेकर्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही.
Breaking News Updates-
Apple के Iphone 17 की बिक्री शुरू, मुंबई में स्टोर के बाहर लगी लंबी कतार
Apple के Iphone 17 की बिक्री शुरू हो चुकी है, मुंबई में स्टोर के बाहर लगी लंबी कतार लगी हुई है. नया आईफोन खरीदने का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है.
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में गुरुवार को मतदान हुआ. जिसका परिणाम आज घोषित किया जाएगा. त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के बीच है. डूसू चुनावों में वर्षों से अपना दबदबा बनाए रखने वाली इन दोनों पार्टियों के बीच मतदान के दिन भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा.