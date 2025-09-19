अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उनका प्रशासन अफ़ग़ानिस्तान में बगराम एयर बेस पर फिर से कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चीन के परमाणु प्रतिष्ठानों के नज़दीक होने के कारण यह ज़रूरी है. ट्रंप ने कहा कि हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए. हम उस अड्डे को वापस चाहते हैं. हम इस अड्डे को इसलिए चाहते हैं क्योंकि, जैसा कि आप जानते हैं, यह उस जगह से एक घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है. ट्रंप ने गुरुवार को यूनाइटेड किंगडम के चेकर्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही.

