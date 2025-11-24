धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद मायूस दिखे करण देओल, पोते का हाल देख फैंस का टूटा दिल- देखें VIDEO

Dharemndra Dies At 89: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra Death) का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. सोमवार को विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दुखद मौके पर पूरा बॉलीवुड और देओल परिवार शोक में डूबा रहा. अंतिम संस्कार के बाद, धर्मेंद्र के पोते और अभिनेता सनी देओल के बेटे, करण देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेहद मायूस और थके हुए नजर आ रहे हैं.

धर्म्नेंद्र को पोते करण देओल ने दी अंतिम विदाई

वायरल वीडियो में करण देओल अपनी कार से श्मशान घाट से बाहर निकलते दिख रहे हैं. उनके चेहरे पर छाई उदासी और थकान स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है. अपने दादाजी के खोने का गम उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जिसने कई फैंस को भावुक कर दिया.

ही-मैन को आखिरी बार देखने पहुंचे ये सेलेब्स

धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए फिल्म जगत के कई बड़े सितारे श्मशान घाट पहुंचे थे. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शबाना आजमी, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, संजय दत्त, सुभाष घई सहित कई दिग्गज हस्तियों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. देओल परिवार के लिए यह एक अत्यंत कठिन समय है.

धर्मेंद्र ने अपने छह दशक लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों प्रशंसकों में शोक की लहर है. इस दुख की घड़ी में, करण देओल का यह वायरल वीडियो परिवार के दर्द को बयां कर रहा है.