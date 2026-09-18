राजनीतिक पार्टी का कोई बारिस नहीं हो सकता... TMC चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने पर ऋतब्रत का ममता पर हमला

तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 'फूल और घास' को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है. पश्चिम बंगाल उपचुनाव 2026 से पहले ये पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी दोनों की ही पार्टी के लिए बड़ा झटका है. लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से ऋतब्रत बनर्जी बहुत खुश हैं. उन्होंने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि एक चीज साफ हो गई कि जम्हूरियत के अंदर तानाशाही की कोई जगह नहीं है.

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है. राजनीतिक पार्टी का कोई वारिस नहीं हो सकता. चुनाव आयोग के अंतरिम ऑर्डर ने ये साबित कर दिया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी में सिंबल और नाम को लेकर नैरेटिव चल रहा था. लेकिन चुनाव आयोग के अंतरिम ऑर्डर ने ये साबित कर दिया है क पा्टी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है. ये भी साफ हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिस हो ही नहीं सकता.

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