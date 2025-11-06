विज्ञापन
विशेष लिंक

TMC के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' ने SIR को लेकर ऐसा क्या छाप दिया कि भड़क गईं ममता बनर्जी

बंगाल में SIR को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच गुरुवार को TMC के मुखपत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई. इस रिपोर्ट को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
TMC के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' ने SIR को लेकर ऐसा क्या छाप दिया कि भड़क गईं ममता बनर्जी
ममता बनर्जी.
  • बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है, जिसका विरोध भी हो रहा है.
  • TMC के मुखपत्र जागो बांग्ला ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने गणना फॉर्म खुद वापस लौटाए थे.
  • ममता बनर्जी ने फेसबुक पोस्ट में इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकत्ता:

बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य (SIR) शुरू किया है. इसका कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है. बंगाल में SIR को लेकर सियासी घमासान मचा है. लेकिन इस बीच गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिस कारण TMC को शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा. दरअसल TMC के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' ने गुरुवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की. 'जागो बांग्ला' ने पहले पन्ने पर खबर दी कि बुधवार को गणना फॉर्म बांटने वाला एक BLO मुख्यमंत्री आवास गया था और ममता बनर्जी ने खुद उन फॉर्मों को वापस लौटाया और उन्हें जमा होने के बाद वापस करने का आश्वासन दिया.

ममता बनर्जी ने फेसबुक पोस्ट में खबर की आलोचना की

लेकिन गुरुवार को ममता बनर्जी ने ऐसी खबरों की आलोचना करते फेसबुक पेज पर पोस्ट किया और कहा, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह SIR के लिए गणना फॉर्म तब तक नहीं भरेंगी, जब तक राज्य में हर कोई फॉर्म नहीं भर देता.

BLO से फॉर्म स्वीकार करने की मीडिया रिपोर्ट का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि नियुक्त BLO ने मतदाताओं की संख्या पूछी और मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में फॉर्म दिए.

मैंने खुद कोई फार्म नहीं भरा हैः ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा- कल हमारे पड़ोस में BLO प्रभारी अपना काम करने आए थे. वो हमारे निवास कार्यालय में भी आए. कुछ मतदाताओं ने जानकारी ली और फार्म भेज दिया. जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फार्म नहीं भर रहा है तब तक मैंने खुद कोई फार्म नहीं भरा है और न ही भरूंगी.

ममता ने आगे लिखा कि विभिन्न मीडिया और समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है कि 'मैं आवास से बाहर आई और अपने हाथों से BLO से गणना प्रपत्र प्राप्त किया.' यह खबर पूरी तरह से गलत, भ्रमित और उद्देश्यपूर्ण प्रचार है.

बीजेपी ने कहा- झूठ कौन बोल रहा, TMC का मुखपत्र या ममता?

BJP ने ममता के फेसबुक पोस्ट पर उनकी आलोचना की है. भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा है, "झूठ कौन बोल रहा है, TMC का मुखपत्र या ममता? यह समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने गणना फॉर्म स्वीकार किया और भरा. वह कहना चाहती थीं कि जब तक रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो जाते, वह फॉर्म नहीं भरेंगी."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mamata Banarjee, Mamata Banerjee, Mamata Banerjee On SIR, SIR In Bengal, TMC Mouthpiece
Get App for Better Experience
Install Now