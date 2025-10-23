विज्ञापन
TMC नेता के बेटे ने 3 हजार से ज्यादा लोगों से 450 करोड़ रुपए ठगे, BJP ने पूछा- क्या एक्शन लेगी सरकार?

ठगी के शिकार हुए BSF के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों में आकर पहले तीन लाख रुपए लगाए, जब देखा कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उन्होंने और ज्यादा पैसे लगाए ऐसा करते-करते 41 उनके निवेश हो चुके हैं लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया है.

ठगी का आरोपी TMC नेता का बड़ा बेटा और अपनी परेशानी बताते पीड़ित लोग.
आसनसोल:

पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक नेता के बेटे पर 450 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है. मिली जानकारी के अनुसार यह ठगी आसनसोल के करीब 3 हजार लोगों के साथ हुई. चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की गई. बेहतर रिटर्न का लालच दिया गया. शुरुआत में बेहतर रिटर्न दी भी गई लेकिन बाद में पैसा लेकर नेता का बेटा गायब हो गया. इस मामले में पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत दी है. जिसकी जांच चल रही है. दूसरी ओर इस मामले में BJP ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा है.

इस ठगी का आरोपी TMC अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष शकील अहमद का बेटे तहसीन अहमद है. जो इस समय फरार बताया जा रहा है.

अमित मालवीय ने उठाए सवाल

इस चिटफंड घोटाले के मामले में BJP IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. अमित मालवीय ने लिखा- TMC अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष शकील अहमद के बेटे तहसीन अहमद ने एक फर्जी और बिना लाइसेंस वाली कंपनी के जरिए 3,000 से ज़्यादा परिवारों को ठगा है, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं.

क्या ममता बनर्जी सरकार करेगी कोई कार्रवाईः अमित मालवीय

अमित मालवीय ने आगे कहा कि उसने लोगों को ज़्यादा रिटर्न का लालच दिया, करोड़ों रुपये इकट्ठा किए और फिर 15 अक्टूबर को गायब हो गया. पीड़ितों को खोई हुई बचत, बकाया कर्ज और टूटे सपनों के बोझ तले छोड़ गया. क्या ममता बनर्जी की सरकार कोई कार्रवाई करेगी, या अपनी पार्टी की सुरक्षा के लिए इसे भी दबा दिया जाएगा?

देखें ठगी के आरोपी और पीड़ितों ने क्या कुछ कहा- 

रिटायर्ड BSF अधिकारी बोले- 41 लाख रुपए फंसे

ठगी के शिकार हुए बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों में आकर पहले तीन लाख रुपए लगाए, जब देखा कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उन्होंने और ज्यादा पैसे लगाए ऐसा करते-करते 41 उनके निवेश हो चुके हैं लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया है.

BSF अधिकारी ने बताया कि जब भी वह पैसे की बात करते हैं तो बहानेबाजी की जाती है. उन्होंने कहा कि क्योंकि वह BSF में काम करते थे इसलिए कई लोगों ने उनको देखकर पैसा लगाया उनका पैसा भी डूब गया है.

450 करोड़ से ज्यादा का घोटाला

उन्होंने कहा कि इस गोरखधंधे में सात लोग शामिल हैं और यह 450 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है. उन्होंने बताया कि इस बारे में वह विधायक से भी मिले हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मूल राशि है वह वापस मिल जाएगी और अब थाना भी सहयोग कर रहा है.

महिला ने बताया- पैसे मांगने पर धक्का-मुक्की

सनसोल के बड़तला इलाके की रहने वाली महिला मौटुसी दत्ता ने बताया कि वह बेरोजगार है उन्होंने अपने सोने के गहने गिरवी रखकर पैसे लगाए थे उन्हें कुछ महीनो तक तो अच्छा रिटर्न मिला लेकिन फिर पैसा मिलना बंद हो गया अब जब वह पैसे मांगने जा रही हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है.

थाने में शिकायत दर्ज, पुलिस कर रही जांच

इस मामले में आसनसोल नॉर्थ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है. महिला ने बताया कि उन्होंने 20 लाख रुपए लगाए हैं. पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि जांच जारी है. तौसीफ अहमद और उसके साथियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

(आसनसोल से अनिल गिरी की रिपोर्ट)

