सऊदी अरब बस हादसा में हैदराबाद के एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां हुईं खत्म, 18 लोगों की हुई मौत

सऊदी अरब के मदीना शहर के पास एक दिल दहला देने वाले बस हादसे में कुल 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की दुखद मौत हो गई है. इस भीषण दुर्घटना में सबसे बड़ी क्षति हैदराबाद के एक परिवार को हुई है, जिसके 18 सदस्य मारे गए हैं. मरने वालों में परिवार की तीन पीढ़ियां शामिल थीं, जिनमें नौ वयस्क और नौ बच्चे थे.

कैसे हुआ हादसा

यह दर्दनाक हादसा देर रात लगभग 1:30 बजे हुआ. हैदराबाद का यह परिवार मक्का में उमराह (इस्लामिक तीर्थयात्रा) पूरी करने के बाद मदीना लौट रहा था. दुर्घटना के बाद परिवार को शनिवार को भारत वापस लौटना था. रिपोर्ट के मुताबिक, तीर्थयात्रियों से भरी यह बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में तुरंत आग लग गई. चूँकि ज्यादातर यात्री रात के समय गहरी नींद में थे, इसलिए वे तुरंत बस से बाहर नहीं निकल पाए और आग की चपेट में आ गए.

मृतकों में नसीरुद्दीन (70), उनकी पत्नी अख्तर बेगम (62), उनका बेटा, तीन बेटियाँ और उनके बच्चे शामिल हैं. एक रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ ने इस घटना को परिवार के लिए "भयानक त्रासदी" बताया.

पीएम मोदी ने जताया दुख

इस दुखद हादसे पर भारत में गहरा शोक व्यक्त किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं.

जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए 24x7 कंट्रोल रूम और एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (8002440003) बनाया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को जरूरी सहयोग देने का निर्देश दिया है.