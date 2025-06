बेंगलुरु में RCB की जीत के जश्न में मची भगदड़, चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 7 लोगों की मौत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक भगदड़ मच गई. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. इसमें एक महिला भी शामिल है. वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. बताया जाता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट के पास ये हादसा हुई है.

आरसीबी की टीम जीत का जश्न मना रही थी. इस दौरान हजारों की संख्या में प्रशंसक वहां मौजूद थे. वो आईपीएल 2025 विजेता टीम को सपोर्ट करने आए थे. तभी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई.

VIDEO | Karnataka police use mild force to manage the crowd gathered outside M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.



Royal Challengers Bengaluru fans have arrived in large numbers as Karnataka State Cricket Association has organised a felicitation ceremony of Royal Challengers… pic.twitter.com/nAw5GtHG6O