"यह चोरों की टोली, इससे बचकर रहें..." अजित पवार पर भड़क उठे शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड

मुम्ब्रा-कलवा सीट से एनसीपी उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है. आव्हाड ने पवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी की कमान और शरद पवार की घड़ी, दोनों छीन ली हैं. इस बयान के बाद से दोनों गुटों में बयानबाज़ी और तेज हो गई है. पहले आव्हाड, अब अजीत पवार गुट की ने भी इस बयान पर तीखा हमला बोल दिया है.

आव्हाड का कहना है कि अजित पवार ने शरद पवार को पार्टी से बाहर निकालकर उनकी घड़ी, यानी पहचान भी अपने पास रख ली. साथ ही चुनौती दी कि अगर अजित पवार में हिम्मत है, तो वे स्वतंत्र चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ें. उन्होंने कहा, “NCP किसकी थी… शरद पवार की, लेकिन एक दिन अजित पवार आते हैं और धक्का देकर शरद पवार को बाहर निकाल देते हैं और जाते-जाते उनके हाथ से घड़ी की निशानी भी ले जाते हैं. यह चोरों की टोली है, इस से बचकर रहना.”

जितेंद्र आव्हाड के इस विवादित बयान के बाद अब शरद पवार गुट की ने भी जमकर हल्ला बोला गया और जितेंद्र आव्हाड की राजनीति की अवहेलना की गई. एनसीपी अजित पवार गुट के नेता सूरज चौहान ने कहा, “जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के राखी सावंत हैं. पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे और कुछ भी बोलेंगे. आव्हाड का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है. उनके दिमाग के इलाज का खर्च हम उठाने के लिए तैयार है”.

अब जितेंद्र आव्हाड की तीखी बयानबाज़ी ने शरद पवार और अजित पवार गुटों के बीच जुबानी जंग को और हवा दे दी है. जहां आव्हाड ने पार्टी और पहचान की चोरी का आरोप लगाया, वहीं अजित पवार गुट ने इसे महज़ पब्लिसिटी स्टंट बताया है. अब देखना होगा कि इस सियासी टकराव का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है, और क्या ये विवाद आने वाले दिनों में और गंभीर रूप लेता है या नहीं.

