सिर्फ 15 दिनों में निपटा डाला SIR का काम, इन BLO ने पेश की मिसाल

जहां कई लोग बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) होने पर रोना रो रहे हैं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम के बोझ की शिकायतें कर रहे हैं. इस बीच कुछ BLO ने तय सीमा से पहले काम पूरा करके इन लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है. नादिया की BLO रेशमा सुल्ताना मंडल ने SIR का काम बहुत कम समय में पूरा करके दिखाया है. मंडल, जो एक स्कूल टीचर हैं, ने गिनती का काम 22 दिनों में पूरा कर लिया. फॉर्म बांटने, जमा करने और फॉर्म को डिजिटल बनाने सहित पूरा काम उन्होंने 22 दिनों में निपट लिया.

एक BOL (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) के तौर पर उन्हें चकदाहा ब्लॉक के तहत चंदुरिया ग्राम पंचायत के 91/22 हिस्से की ज़िम्मेदारी दी गई थी. मंडल ने कहा, “मेरे हिस्से में 726 वोटर थे., मैंने BLA की मदद से घर-घर जाकर पूरी गिनती की. इस बीच मेरे लिए घर और स्कूल के काम संभालना मुश्किल था, लेकिन मैंने 27 नंवबर तक SIR का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया.”

15 दिनों में SIR का काम पूरा किया

रेशमा के अलावा एक और BLO ने 15 दिनों में SIR का काम पूरा कर लिया है. काम के ज़्यादा बोझ की कई शिकायतों के बीच, बाघमुंडी ब्लॉक के गागी गांव के एक बूथ के BLO वृषकेतु कुइरी ने 15 दिनों के अंदर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली. इसी तरह से नादिया के हंसखली के BLO वाहिद अकरम मंडल ने भी तय समय से बहुत पहले काम पूरा करके एक मिसाल कायम की है.

17 दिनों में टारगेट किया पूरा

हंसखली ब्लॉक के बाराचुपरिया प्राइमरी स्कूल के टीचर वाहिद ने अपने बूथ के तहत 806 वोटरों के फॉर्म भरने और उन्हें डिजिटाइज़ करने का ज़रूरी काम सिर्फ़ 17 दिनों में पूरा किया है. हंसखाली के BDO ने भी इस कामयाबी के लिए उन्हें सम्मानित किया.

बता दें ऐसे समय में जब राज्य भर के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के बीच SIR के काम को लेकर कई तरह की समस्याएं, घबराहट और मानसिक चिंता देखने को मिल रही है. इस बीच ये BLO इन लोगों के लिए एक मिसाल पेश करके दिखा रहे हैं.

यह अभियान 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है और अभी करीब एक सप्ताह शेष है यानी मतदाता अपने फॉर्म आसानी से जमा कर सकते हैं ताकि उनकी जानकारी सही तरीके से मतदाता सूची में अपडेट हो सके.

बिस्वजीत भट्टाचार्य के इनपुट्स के साथ