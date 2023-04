"मेरे आसपास इतनी सारी बंदूकें हैं..." : जान से मारने की धमकी पर सलमान खान

आप की अदालत कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करते हुए अभिनेता ने कहा कि असुरक्षा से सुरक्षा बेहतर है. मुझे सुरक्षा दी गई है. अब सड़क पर साइकिल चलाना या अकेले कहीं जाना संभव नहीं है. इन सब से भी अधिक अब मुझे ये दिक्कत है कि जब मैं ट्रैफिक में होता हूं तो वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है. सुरक्षा गार्डों की गाड़ियों के कारण आम लोगों को दिक्कत होती है. वो लोग मुझे लुक भी देते हैं. पर मेरे प्यारे फैन्स, बहुत गंभीर खतरा है, इसलिए सिक्योरिटी दी गई है.

उन्होंने आगे कहा कि मैं वही कर रहा हूं जो करने के लिए कहा गया है. 'किसी का भाई, किसी की जान' सिनेमा में एक डॉयलोग है कि 'they have to be lucky 100 times, I have to be lucky once' मतलब उन्हें सौ बार भाग्यशाली होने की जरूरत है, मुझे केवल एक बार भाग्यशाली होने की जरूरत है.

सलमान ने कहा कि मैं सभी जगह पूरी सुरक्षा के साथ जाता हूं. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो होना है वो तो हो कर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिना सुरक्षा के घूमने लगूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे आस पास आज कल बहुत सारे शेरा हैं. मैं इतने सारे बंदूकों से घिरा रहता हूं कि कभी-कभी मुझे खुद भी डर लगता है.

अभिनेता को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया था.

इस संबंध में पुलिस ने कहा था कि 10 अप्रैल को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल किया गया था. कॉलर, जिसने खुद को राजस्थान के जोधपुर से रॉकी भाई बताया, ने कहा कि वह एक गौ रक्षक (गौ-रक्षक) है. कॉलर ने 30 अप्रैल को सलमान खान को "खत्म" करने की धमकी दी थी.

