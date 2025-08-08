कपिल शर्मा के कैफे पर हुआ सलमान खान की वजह से हमला? लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोला- सबको मार देंगे

कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कप्स कैफे पर एक महीने में दूसरी बार हमला हुआ, जिसमें 25 राउंड गोलियां चलाई गईं. गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली. एक वायरल वीडियो में गोलियों की आवाज के बीच एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया, "हमने टारगेट को फोन किया था, लेकिन उसने नहीं सुना, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा. अगर वह अब भी नहीं सुनता, तो अगला कदम मुंबई में जल्द उठाया जाएगा."

सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है कि क्या हमलावरों ने कपिल शर्मा के घर या शूटिंग सेट की रेकी की थी. उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस सुरक्षा भी दी जा सकती है. हमले की एक मुख्य वजह कपिल का सलमान खान से नजदीकी रिश्ता माना जा रहा है. लॉरेंस बिश्नोई गिरोह 1998 में 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगने के बाद से उन्हें निशाना बना रहा है. बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है और सलमान के करीबियों में डर फैलाना चाहता है.

सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट में शुभम लोनकर का नाम भी आया, जो पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल था. सिद्दीकी भी सलमान के करीबी थे. सूत्रों का मानना है कि कपिल की लोकप्रियता भी हमले की वजह हो सकती है. इसके अलावा, गैंगस्टर बॉलीवुड में डर का माहौल बनाना चाहते हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि लारेंस विश्नोई गैंग के गैंगस्टर हरि बॉक्सर कपिल शर्मा को धमकी दे रहे हैं.

हालांकि एनडीटीवी इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है. लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में हरि बॉक्सर कहता है कि यह जो फायरिंग हुई है, यह इसलिए हुई है क्यों कि इसने सलमान खान को उद्घाटन में बुलाया था. जो भी कलाकार सलमान खान के साथ काम करेगा. हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे अब सीधे एके 47 चलेगी इनकी छाती पर. मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा. अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे. हम उसको मार देंगे अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की अपनी मौत का जिम्मेदार होगा.'