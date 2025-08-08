Bigg Boss 19 Trailer: बिग बॉस में इस बार घरवालों की सरकार, सलमान खान बोले- 18-19 सालों में पहली बार...

विज्ञापन

बिग बॉस के फैंस के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है. जियो स्टार ने बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है, जो इस बार दर्शकों को लुभाने के लिए नए कॉन्सेप्ट के साथ लाया गया है.

Bigg Boss 19 का ट्रेलर जारी, इस बार होगा कुछ ऐसा जो नहीं हुआ पहले
नई दिल्ली:

बिग बॉस के फैंस के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है. जियो स्टार ने बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है, जो इस बार दर्शकों को लुभाने के लिए नए कॉन्सेप्ट के साथ लाया गया है. 24 अगस्त से शुरू होने वाला यह शो रात 9 बजे जिओ हॉटस्टार (JioHotstar) पर स्ट्रीम होगा, साथ ही प्लेटफॉर्म पर एक अनफिल्टर्ड 24-घंटे चैनल भी उपलब्ध होगा. वहीं एपिसोड्स रात 10:30 बजे कलर्स पर भी प्रसारित होंगे. इस बार बिग बॉस सीजन 19 के घर की थी थीम 'संसद' पर आधारित है.

इस थीम को 'घरवालों की सरकार' का नाम दिया है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि सभी घरवाले बिल्कुल वैसे बैठे हैं, जैसे संसद में हमारे देश के नेता बैठते हैं. बता दें, बिग बॉस के इतिहास में पहली बार घरवालों को बड़े और छोटे फैसले लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे घर जनता की भावनाओं के युद्धक्षेत्र में बदल जाएगा और इसके सभी परिणाम बिना किसी रोक-टोक के होंगे.
 

ट्रेलर में दिखाए गए इस रोमांचक बदलाव के कारण अब दर्शक बिग बॉस को लेकर काफी एक्साइटेड है. बता दें, जियोस्टोर ने ट्रेलर अपलोड करते हुए लिखा, "इस बार बिग बॉस के घर का ड्रामा होगा- डेमोक्रेजी! (Democrazy!) इस नए ट्विस्ट के लिए क्या आप हैं तैयार?".  वहीं ट्रेलर में सलमान खान होस्ट के रूप में एक दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं. 

जियोस्टार के आलोक जैन ने कहा, "बिग बॉस ने हमेशा से ही जबरदस्त मनोरंजन दिया है. घरवालों की सरकार के साथ, हम एक नया, अनफिल्टर्ड फॉर्मेट लेकर आ रहे हैं जो दर्शकों को और अधिक मनोरंजन देगा और उन्हें बार-बार देखने के लिए प्रेरित करेगा. यह पहली बार होगा, जब बिग- बॉस के किसी सीजन में घरवालों के हाथों में पूरी शक्ति दी जाएगी. 


 

