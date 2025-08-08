विज्ञापन

जब ऐश्वर्या- सलमान की फिल्म देखने के बाद उठकर चली गई थीं जया बच्चन, भंसाली ने किया खुलासा

नई दिल्ली:

संजय लीला भंसाली (Sanjay leela Bhansali) सिनेप्रेमियों के बीच अपने भव्य सेट, गीत -संगीत और  प्रेम कहानियों के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्म "हम दिल दे चुके सनम" (Hum Dil De Chuke Sanam ) 1999 में रिलीज़ हुई. इस फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय (Salman Khan Aishwarya Rai Film ) लीड रोल में थे. फिल्म में अजय देवगन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हालांकि, फिल्म की एक प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान जया बच्चन को यह आभास हुआ कि दिग्गज अभिनेत्री को सलमान और ऐश्वर्या स्टारर फिल्म पसंद नहीं आई है.

स्टार टॉक के साथ एक पुराने बातचीत में संजय लीला भंसाली ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अपनी 1999 की फिल्म "हम दिल दे चुके सनम" को मिली तारीफ  बारे में खुलकर बात की. निर्देशक ने इसका श्रेय तीन लोगों को दिया. उनमें से एक जया बच्चन थीं. हालांकि, भंसाली ने अपनी एक गलतफहमी को भी याद किया, जहां उन्हें लगा कि जया को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई. हम दिल दे चुके सनम की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद कई दर्शक आए और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए. हालांकि  जया बच्चन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया.

निर्देशक ने बताया कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान स्टारर फिल्म देखने के बाद जया ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप चली गईं. उनकी चुप्पी ने भंसाली को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यह फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई. हालांकि, एक दिन जया ने उन्हें फ़ोन किया और इस गलतफहमी को दूर कर दिया. जया बच्चन को हम दिल दे चुके सनम इतनी पसंद आई कि उन्होंने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए इसकी सिफ़ारिश की और यह सुनिश्चित किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे. 

 इस घटना के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने कहा, वह जया बच्चन थीं, जिन्होंने बर्लिन में इस फ़िल्म की सिफ़ारिश की थी. वह आईं और फ़िल्म देखी और जिस दिन उन्होंने फ़िल्म देखी, बाहर आईं, मुझे देखकर मुस्कुराईं और चली गईं. फिर एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, 'आपको लगा होगा कि मुझे फ़िल्म पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे फ़िल्म पसंद है. यह कहने का मेरा तरीक़ा यही था कि मैं बर्लिन में इसकी सिफ़ारिश करूं और देखूं कि यह वहां पहुंचे.'

