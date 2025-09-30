विज्ञापन
मुक्केबाज मैरी कॉम के फरीदाबाद स्थित घर में चोरी, पुलिस ने 24 घंटे में तीन नाबालिगों को पकड़ा

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम के घर चुोरी की घटना का खुलासा तब हुआ, जब एक पड़ोसी ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करते हुए कुछ लोगों को कंधे पर सामान लेकर भागते हुए देखा.

  • मेघालय में मैरी कॉम के घर चोरी की घटना में तीन नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
  • पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज देखने पर चोरी की सूचना पुलिस को दी गई और प्राथमिकी दर्ज की गई
  • पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है.
फरीदाबाद:

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम के आवास पर चोरी के सिलसिले में तीन नाबालिगों को पकड़ा गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि बुधवार को मैरी कॉम के मेघालय में मैराथन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान इन नाबालिगों ने मैरी के घर में सेंधमारी की और कई कीमती सामान तथा घरेलू वस्तुओं की चोरी की.

घटना का खुलासा शनिवार को तब हुआ, जब एक पड़ोसी ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करते हुए कुछ लोगों को कंधे पर सामान लेकर भागते हुए देखा. इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई और सूरजकुंड थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई.

24 घंटे में आरोपियों को पकड़ा

फरीदाबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पकड़ लिया. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से तीन एलईडी टीवी, दो ब्रांडेड घड़ियां, एक ट्रिमर, कई जोड़ी जूते और अन्य घरेलू सामान बरामद किए गए.

आरोपियों की उम्र 15-16 साल के बीच

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, 'आरोपियों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और उनकी उम्र 15 से 16 वर्ष के बीच है. चोरी किए गए सामान उनके घरों से बरामद किए गए. उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा. आगे की जांच जारी है.'

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
