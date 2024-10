पटाखों के शोर में दबी फायरिंग की आवाज, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों की शातिराना चाल

मुंबई के बांद्रा ईस्ट में शनिवार की शाम को तीन अज्ञात लोगों ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने के बाद उन्हें घायल अवस्था में लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उनकी मौत हो गई. यह वारदात निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे एवं विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हुई.

इस मामले पुलिस पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी फरार हो गया है. बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी को जब गोली मारी गई तब वे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर खड़े थे. दशहरा पर्व पर करीब साढ़े नौ बजे रात मे जब रावण दहन हो रहा था तब आतिशबाजी होने लगी. पटाखों की आवाज के बीच अचानक बाबा सिद्दीकी को तीन गोलियां मारी गईं जो उनके पेट में लगीं.

#WATCH | Baba Siddique firing | Additional CP Paramjit Singh Dahiya says, "Around 9:30 pm this incident happened in Nirmal Nagar. Baba Siddique was admitted to Lilavati Hospital after this incident. Police have arrested two accused. Crime Branch Mumbai is investigating the entire… pic.twitter.com/FtbTil7Iko