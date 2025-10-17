खेत में काम कर रहे थे किसान, तभी बाघ ने किया हमला...मैसूर में दिल दहलाने वाली घटना 

- कर्नाटक के मैसूर जिले में बाघ के हमले का एक डरावना वीडियो सामने आया है जिसमें ग्रामीण बचने की कोशिश कर रहे.
- घटना गुरुवार सुबह हुई जब 34 वर्षीय किसान महादेव बाघ के हमले का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गया था.
- वीडियो में दिखाया गया कि बाघ झाड़ियों से निकलकर खेत में काम कर रहे लोगों पर अचानक हमला करता है.
कर्नाटक के मैसूर जिले के सरगूर तालुक के बदगलपुरा गांव में बाघ के हमले का डरावना वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में काम कर रहे ग्रामीण बाघ को देखकर जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ने लगे, जबकि एक व्यक्ति उस हमले का शिकार बन गया.
गुरुवार की घटना
यह घटना गुरुवार सुबह की है जब 34 वर्षीय किसान महादेव पर बाघ ने हमला कर दिया. वीडियो में दिखा कि झाड़ियों के बीच से अचानक बाघ निकला और खेत में काम कर रहे लोगों की ओर झपटा. कई लोग किसी तरह पेड़ों पर चढ़कर बच निकले, लेकिन महादेव को बाघ ने पकड़ लिया और बुरी तरह नोच डाला. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाघ ने महादेव को जमीन पर गिराकर उसके सिर और चेहरे पर काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
बार-बार नजर आ रहा बाघ
ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से इलाके में बार-बार बाघ देखे जाने के बाद से वे डर के साये में जी रहे थे. इसके बावजूद वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन की शुरुआत ठीक उसी दिन की जब यह हमला हुआ. गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई की गई होती, तो यह हादसा टल सकता था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं