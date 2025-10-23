बिहार चुनाव: तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के पीछे की जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को आज अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है. इसी के साथ महागठबंधन के चेहरे पर बिहार में चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है. सूत्रों को अनुसार, तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करवाने के लिए लालू यादव ने पर्दे के पीछे कमान संभाल रखी थी. आज कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के जरिए तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करवाने का आइडिया भी लालू यादव का ही बताया जा रहा है. तेजस्वी के सीएम चेहरा घोषित होने के बाद अब एनडीए के सामने बड़ी चुनौती उनके सीएम फेस को लेकर आने वाली है.

लालू ने संभाला था मोर्चा

कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा था. दरअसल, कई सीटों पर महागठबंधन के दल एक-दूसरे के सामने खड़े हैं. गहलोत ने पटना पहुंचते ही पहले तेजस्वी यादव से बात की. इस दौरान उनकी राय जानकर गहलोत ने लालू यादव से मुलाकात की. इसी मुलाकात के दौरान ये तय हो गया कि कांग्रेस ने तेजस्वी के चेहरे पर जो अबतक चुप्पी साध रखी थी, उसमें वो नरम हो गई है. दरअसल, लालू यादव कांग्रेस के वर्षों से भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं. तो कांग्रेस आरजेडी को इस मौके पर नाराज नहीं करना चाहती थी.

गहलोत बने शांति दूत

आरजेडी के साथ सीटों पर चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस ने गहलोत को बिहार के लिए शांति दूत की जिम्मेदारी सौंपी थी. गहलोत ने भी अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए सारे विवाद को लालू यादव से मिलकर सुलझा लिया. उन्होंने बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम के साथ भी चर्चा की. बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के साथ भी उनकी बातचीत हुई. इसके बाद उन्होंने समझौते का पूरा ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया. गहलोत ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि राहुल गांधी भी चाहते थे कि तेजस्वी राज्य में सीएम फेस बने. दरअसल, ये संकेत कुछ दिन पहले ही मिलने लगे थे कि कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर मान जाएगी जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि आरेजडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर वहां से कोई चेहरा होगा तो पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है.

तेजस्वी सीएम फेस, सहनी पर भी बन गई बात

लालू के साथ बैठक में ही तेजस्वी के सीएम फेस बनाने पर मुहर लग गई थी. हालांकि, कुछ सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसपर दोनों दलों में कुछ बात नहीं बन पाई. लेकिन माना जा रहा है कि इस पर भी दोनों दल कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे. तेजस्वी के सीएम चेहरे पर सहमति बनने के बाद महागठबंधन ने सहनी के डेप्युटी सीएम पद पर नाम को भी सहमति दे दी. इसके साथ ही सहनी की भी ख्वाहिश पूरी हो गई. अब महागठबंधन पूरी ताकत के साथ मिलकर चुनावों में उतरने वाली है.

